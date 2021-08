Eupen verslaat KV Mechelen, Zulte Waregem wint bij STVV

Zulte Waregem heeft zijn eerste zege van het seizoen beet. Het ging verdiend met 1-3 winnen op het veld van STVV. KV Mechelen is in eigen huis niet verder geraakt dan een gelijkspel tegen Eupen.

STVV was met een 4 op 6 uitstekend aan het seizoen begonnen, maar daar was in de openingsfase weinig van te merken. Door de hevige regenval pakte de bal op het kunstgras van Stayen erg veel snelheid. Te veel. En dat zorgde voor veel balverlies. Vooral Brüls grossierde in de openingsfase in slechte passes en ook Van Dessel worstelde bij momenten met de bal. Als Zulte Waregem kon dreigen, was dat vooral door eigen toedoen van de Kanaries. Toch was de eerste kans voor de thuisploeg. Cacace zette goed voor, maar Mboyo kwam - randje buitenspel weliswaar - een voetje te kort om af te drukken.

Op een eerste doelkans voor Essevee was het wachten tot na een half uur: een afstandspoging van Sissako ging over. Kort daarna moest dan ook Daniel Schmidt eindelijk eens in actie komen op een flauw schotje van Dompé.

Met de rust in zicht ging Essevee opnieuw wat meer drukken, maar STVV kwam defensief niet echt in de problemen. Geen goals in de eerste helft dus.

Snelle doodsteek

Dat veranderde na rust vrijwel meteen, want na amper twee minuten spelen kwam Zulte Waregem op voorsprong. Na een uitstekende combinatie tussen Vigen en Dompé zette Zinho Gano Essevee met zijn eerste goal voor de club op voorsprong. Bijna stond het een minuut later ook al 0-2. Vossen slingerde zich goed voorbij de Truiense defensie, maar besloot te slap. Ook STVV liet zich echter niet onbetuigd en er was een schitterende parade nodig van Bostyn om Mboyo van de gelijkmaker te houden. Al ging uiteindelijk ook de vlag de hoogte in.

Dompé bleek de meest bedrijvige man bij de bezoekers. Op het uur trok hij zich voor de zoveelste keer op gang, maar Schmidt had weinig moeite met zijn plaatsbal. Dat gold aan de overkant ook voor Bostyn op een schot van Koita. STVV probeerde wel de bakens te verzetten, maar net wanneer het nadrukkelijker op zoek ging naar de gelijkmaker, kreeg het het deksel op de neus. Een voorzet kwam via een Truiens hoofd bij Vossen terecht en die werkte de bal tegen de touwen: 2-0.

Het bleek de fatale slag voor de thuisploeg, want hoewel STVV nog aandrong, was het kalf na die tweede tegentreffer helemaal verdronken. Gano maakte er nog 0-3 van. Al komt de lof hier vooral de jonge Dion De Neve toe. Bij zijn eerste actie na zijn invalbeurt bood hij Gano de goal op een dienblaadje aan met een uitstekende voorzet.

En zo mocht Zulte Waregem op Stayen zijn eerste zege van het seizoen vieren en tankt het heel wat vertrouwen voor de match van volgende week, wanneer landskampioen Club Brugge op bezoek komt. Voor STVV werd het dan weer een eerste seizoensnederlaag, de late 1-3 - een owngoal van De Bock - ten spijt.

KV Mechelen - KAS Eupen

‘Vini’ Souza, vorige week nog de kop van jut, zorgde met zijn hoofd voor de openingstreffer op een gemeten hoekschop van Hairemans. De vreugde was zo groot dat hij spontaan het hele veld over liep.

De voorsprong was enigszins verdiend te noemen, want na de beginfase had Eupen aan goeie wil niet genoeg om nog groot gevaar te creëren en de meeste kansen in de eerste helft waren voor de thuisploeg. Vooral de spectaculaire omhaal van Druijf had zomaar het doelpunt van de speeldag kunnen worden, als doelman Nurudeen zijn poging niet had tegengehouden.

Deksel op de neus

De Panda’s waren echter niet van plan om met lege handen te vertrekken. Ook in de tweede helft gingen ze meteen vol in de aanval, ditmaal wél met resultaat. Peeters sneed door de verdediging en oog in oog met Coucke kon hij niet meer missen: alles te herdoen bij 1-1.

Een open partij, met intens voetbal én tal van kansen, kon nog alle kanten uit na de pauze. Een volgende doelpunt hing ook in de lucht, maar Druijf en invaller Shved lieten hun kans liggen. En als je het zelf niet afmaakt… dan zal de tegenstander het uiteindelijk wel doen. In de 85ste minuut deed Agbadou bijna identiek hetzelfde als Souza en kopte de meegekomen verdediger een corner binnen in hetzelfde doel. Invaller Embalo deed er vlak voor het einde zelfs nog een schepje bovenop: 1-3.

Een puntendeling was wellicht nog het eerlijkste geweest in een partij die niet echt een verliezer verdiende, maar daar is KV Mechelen nu niets mee natuurlijk. 3 op 9 zeggen de harde cijfers.