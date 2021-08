Zware uitschuiver van VRT-journalisten bij aankomst Belgian Cats: ‘Respectloos, pijnlijk en denigrerend’

Verschillende sportcommentatoren, onder wie Eddy Demarez, deden bij de aankomst van de Belgian Cats grove en denigrerende uitspraken over de geaardheid van de basketbalspeelsters. Het videokanaal van de liveverslaggeving stond nog open. Demarez zal voorlopig geen sportwedstrijden meer becommentariëren.

De commentaren op sociale media over de zware uitschuiver van de sportcommentatoren spreken boekdelen: ‘Walgelijk, misselijkmakend, woedend.’ De commentatoren waren uit beeld tijdens de liveverslaggeving van wat een mooie middag moest zijn in Zaventem: de aankomst van zowel de Belgian Cats, de Red Lions, Nafi Thiam en Noor Vidts. Maar hun stemmen waren te horen en wat volgde was een reeks grove uitspraken over de veronderstelde geaardheid van enkele speelsters van de Belgian Cats. Vooral de ervaren journalist Eddy Demarez was aan het woord.

De VRT gaat in een persbericht door het stof. ‘Sporza en de VRT nemen afstand van deze gang van zaken’, klinkt het. ‘De VRT-directie tilt zwaar aan deze uitschuiver. Dit gaat volledig in tegen het positieve beleid dat de VRT wil voeren. De VRT gaat in gesprek met Eddy en in die tussentijd zal hij geen programma’s meer van commentaar voorzien. Zulke uitspraken kunnen niet getolereerd worden.’

Eddy Demarez maakt zelf zijn verontschuldigingen over aan de Belgian Cats in het persbericht: ‘In de euforie na de huldiging van de teruggekeerde medaillewinnaars heb ik in een privégesprek weg van de studio uitspraken gedaan waarmee ik zwaar over de schreef ben gegaan’, geeft hij toe. ‘Ik heb nooit de bedoeling gehad iemand te schofferen op basis van geslacht of geaardheid. Het is dubbel jammer dat deze uitspraken een smet vormen op de Spelen die voor Team Belgium en Sporza zeer succesvol waren. Ik wil me dan ook oprecht excuseren bij de Belgian Cats en hun team en ook bij iedereen die zich hierdoor beledigd, aangesproken of tekortgedaan voelt. Ik heb aan de Belgian Cats gevraagd om hen persoonlijk mijn excuses te kunnen overmaken. Ik trek hieruit de nodige lessen en zorg ervoor dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.’

De Belgian Cats reageerden op sociale media:

Respectloos, pijnlijk en denigrerend. Leuk thuiskomen zo. — Hanne Mestdagh (@HanneMestdagh) August 7, 2021