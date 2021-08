Belgian Cheetahs zevende: ‘Kunnen op podium staan in Parijs’

De Belgian Cheetahs werden zaterdag zevende in hun eerste olympische finale op de 4x400 meter. Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus liepen in het Olympisch Stadion in Tokio naar een nieuw Belgisch record (3:23.96). In twee races in Japan deden ze 3,19 seconden af van hun besttijd.

In de finale speelden de Cheetahs nooit mee voor de medailles. ‘En daar zijn we teleurgesteld over’, zei slotloopster Camille Laus achteraf. ‘Maar de top-3 (Verenigde Staten, Polen en Jamaica, red.) is voorlopig onbereikbaar voor ons.’

Naomi Van den Broeck, de startloopster, zei genoten te hebben van haar eerste olympische ervaring. ‘Het was fantastisch, zowel op als naast de piste. Ik ga de komende jaren blijven doorgaan op de 400 meter. Het is daar dat ik het meeste potentieel heb.’

Imke Vervaet liep haar zesde race op deze Spelen en was achteraf nuchter. ‘We moeten ons zeker niet schamen voor onze prestatie. We wilden graag voor Nederland eindigen. Dat lukte niet, maar we breken wel opnieuw ons Belgisch record en blijven onder de 3:24. We mogen tevreden zijn met onze eerste Spelen. Over drie jaar is Parijs er al. We hebben nog niet veel ervaring. We zullen in de toekomst zeker nog kunnen verbeteren. Het ultieme doel is een olympische medaille. Of dat mogelijk is? Dat weten we niet, maar we gaan er alles aan doen om het te laten gebeuren.’

Paulien Couckuyt was op deze Spelen één van de revelaties. Ze miste individueel maar net een finaleplaats op de 400 meter horden. ‘We hebben als ploeg goed gelopen’, zei ze na afloop. ‘Maar we kunnen nog beter. We moeten doorgaan met bouwen. We hebben een brede basis, maar andere meisjes kunnen ook zeker nog integreren in onze ploeg de komende jaren. We gaan alleen maar sterker worden. Het Belgisch record blijven verbeteren moet een motivatie zijn. We hebben het potentieel om in Parijs op het podium te staan.’