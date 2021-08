Red Lions, Belgian Cats en Nafi Thiam geland in België

De Red Lions zijn samen met Nafi Thiam en Noord Vidts, de Belgian Cats en de Belgische kajakkers geland in Zaventem. Volg de aankomst hier live.

‘Een gemiste kans, maar ik denk dat we vrouwenbasketbal goed vertegenwoordigd hebben’, zei Emma Meesseman, Belgian Cat, over de gemiste halve finale, op één puntje na, bij aankomst in Zaventem. ‘Nu wil iedereen bij vrienden en familie zijn, en over een paar dagen zal ook de trots wel komen.’

De Belgian Cats Foto: BELGA

Atlete Noor Vidts kijkt met trots terug naar haar zevenkamp: ‘Het was dichtbij (de medaille, red.), maar ik had nooit kunnen dromen dat ik vierde zou worden, dus dit is geweldig.’ Ze hoopt nog beter te doen in Parijs, over drie jaar. ‘De komende dagen ga ik eerst wat bekomen. We gaan daarna wel verder trainen voor de Memorial (Van Damme, red.).’

Noor Vidts Foto: BELGA

De coach van de Red Lions Shane McLeod was lovend over de prestatie van de hockeymannen. ‘Ze hebben het verlangen aangewakkerd voor die gouden medaille. Ik hoop dat mensen weten hoe moeilijk het was om dat ook echt waar te maken. Het is echt ongelofelijk.’ Hij sprak over een groot vertrouwen in de groep: ‘We waren echt vol vertrouwen over onze capaciteiten, we waren vooral nog ongerust over de impact van corona.’

Red Lions Foto: BELGA

Voor Nafi Thiam en co staat vandaag verder (voorlopig) niets gepland, maar de Belgische hockeyfederatie organiseert zaterdag wel nog een huldiging voor de Red Lions. Die worden van Zaventem naar de Kunstberg gebracht. Daar zullen ze om 17.30 uur plaatsnemen in een open bus - op het dak, uiteraard - en worden zo stapvoets via de Kantersteen, Keizerinlaan, Pachecolaan en Kruidtuinlaan naar het Rogierplein gereden.

Dat Rogierplein is vanaf 17 uur open voor fans. Een dj zal voor hen muziek spelen, maar een echt feest zit er niet in. Mondmaskers en anderhalve meter afstand houden is verplicht. Drank of eten zal er niet aangeboden worden of te koop zijn. De verwachting is dat de hockeymannen daar tussen 18.30 en 19.30 uur zullen aankomen. Dan volgt de huldiging.

Het BOIC benadrukt dat er nog een huldiging volgt van alle Belgische atleten, eens de Spelen helemaal voorbij zijn. ‘Helemaal ingericht voor het grote publiek.’