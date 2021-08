Flip Kowlier stak de tent in de fik, Gabriel Rios imponeerde met doorvoelde songs die een intiemer kader hadden verdiend. Dranouter feestte, maar écht uitbundig werd het nooit.

Naarmate de dag vorderde, werden de songs in Dranouter almaar zonniger en de grond steeds zompiger. Hier en daar waren lege plekken in de tent, simpelweg omdat je er tot aan je enkels in de modder zonk ...