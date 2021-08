Belgian Tornados vierde op finale 4x400 m in Belgisch record

De Belgische estafetteploeg eindigden op hun vierde Olympische finale weer op de vierde plaats. Net geen medaille, maar wel een prestatie om trots op te zijn van de Belgen. Het goud is voor de Verenigde Staten. In de kwalificaties geraakte Jonathan Borlée geblesseerd, waardoor zijn tweelingbroer inviel.

Het is de derde keer op rij dat de estafetteploeg net naast de olympische podiumplaatsen grijpt. Alexander Doom mocht de spits afbijten. Hij wist Botswana, Trinidad en Tobago bij te benen. Jonathan Sacoor kon hierdoor op de derde positie overnemen, maar moest zelf plaatsen afstaan aan Nederland en de VS.

Dylan Borlée bracht terug vaart in de wedstrijd en opnieuw uitzicht op een medaille.Ten slotte moest Kevin Borlée alles uit de kast halen om Nederland en Botswana in te halen, maar slaagde daar niet in. Opnieuw een vierde plaats, maar de Belgen doen het net als de Cheetahs in een nieuw nationaal record.

Kevin Borlée: ‘Het is moeilijk’

De ontgoocheling was groot bij de ploeg, maar vooral bij de teamkapitein. ‘Kevin is altijd al de kapitein van de ploeg geweest. Hij heeft de zwaarste last op zijn schouders. Het is moeilijk,’ reageerde Jonathan Sacoor.

Alexander Doom liep zijn eerste Spelen: ‘Het is een dubbel gevoel. Ik denk dat ik bewezen heb dat ik een plek waard ben, maar om op die vierde plek te eindigen, is wel zuur.’

