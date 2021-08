Jessica Springsteen, The Boss op een paard

De beroemdste achternaam in Tokio is niet Dressel, Duplantis of Djokovic, maar Springsteen. Jessica Springsteen, de dochter van rockfenomeen Bruce, won zilver met het Amerikaanse jumpingteam. De 29-jarige Springsteen rijdt op een Belgisch paard en woont tijdens de zomer in het Vlaams-Brabantse Wolvertem.