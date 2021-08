Huldiging met dj en open busrit door Brussel: zo worden de Red Lions zaterdag ontvangen

De Red Lions worden zaterdag gehuldigd in Brussel. De hockeymannen hebben op de Olympische Spelen in Tokio goud gepakten. Ze arriveren op het Rogierplein, nadat ze met een open bus rondgereden worden door de hoofdstad.

De gouden hockeymannen landen zaterdag om 16 uur op Zaventem. De Red Lions zullen samen op de vlucht zitten met Nafi Thiam en Noor Vidts, The Belgian Cats en onze kajakkers. ‘Maar kom alsjeblieft niet naar de luchthaven’, klinkt het bij Brussels Airport en het BOIC. ‘Supporters zullen niet binnen gelaten worden in de aankomsthal. Buiten is er wel een zone voorzien waar familie en vrienden de Belgische atleten kunnen verwelkomen, maar het is niet de bedoeling dat het grote publiek hier op afkomt. Er is geen plek om duizenden supporters op een veilige manier te ontvangen.’

Voor Nafi Thiam en co staat verder (voorlopig) niets gepland, maar de Belgische hockeyfederatie organiseert zaterdag wel al een huldiging voor de Red Lions. Die worden van Zaventem naar de Kunstberg gebracht. Daar zullen ze om 17.30 uur plaatsnemen in een open bus - op het dak, uiteraard - en worden zo stapvoets via de Kantersteen, Keizerinlaan, Pachecolaan en Kruidtuinlaan naar het Rogierplein gereden.

Dat Rogierplein is vanaf 17 uur open voor fans. Een dj zal voor hen muziek spelen, maar een echt feest zit er niet in. Mondmaskers en anderhalve meter afstand houden is verplicht. Drank of eten zal er niet aangeboden worden of te koop zijn. De verwachting is dat de hockeymannen daar tussen 18.30 en 19.30 uur zullen aankomen. Dan volgt de huldiging.

Het BOIC benadrukt dat er nog een huldiging volgt van alle Belgische atleten, eens de Spelen helemaal voorbij zijn. ‘Helemaal ingericht voor het grote publiek.’ Meer info volgt binnenkort.