Politieagenten mogen sporten in vrije tijd als werkuur ingeven

Politieagenten die na hun werk joggen of fitnessen om hun conditie te onderhouden, kunnen die sportactiviteit voortaan als gepresteerde dienstuur aangeven. Dat staat in een nieuwe omzendbrief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Motorsporten, bungeespringen, vogelpik of biljart komen niet in aanmerking.