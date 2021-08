De Ketele - Ghys rijden sterke koppelkoers, maar moeten genoegen nemen met plaats 4

Geen medaille voor België. Het duo Kenny De Ketele - Robbe Ghys eindigde na een superspannende finale vierde in de ploegkoers. Een medaille leek lang in beeld, maar finaal moesten de Belgen het hoofd buigen.

De Belgen bekeken het in de beginfase vanop een afstandje, maar pakten na dertig ronden hun eerste punten. De Ketele en Ghys reden goed mee, parkeerden zichzelf consequent in de top vijf en besloten in de laatste dertig ronden er vol voor te gaan. Een ronde pakken bleek onmogelijk, maar met winst in de laatste tussensprints was er lang uitzicht op brons. Dat lukte net niet. De Belgen strandden op acht punten van het podium.

Denemarken, met Lasse Norman Hansen en Michael Morkov, pakte het goud in de Izu Velodrome met 43 punten. Morkov rijdt op de weg voor het Belgische WorldTour-team Deceuninck-Quick Step en is er een veelgeprezen sprintloods.

Groot-Brittannië (40 ptn), met Ethan Hayter en Matthew Walls, verzekerde zich dankzij winst in de slotsprint van zilver. De Fransen Benjamin Thomas en Donavan Grondin (40 ptn) veroverden brons. België eindigde met 32 punten als vierde.

Lasse Norman Hansen (L) en Michael Morkov (R). Foto: AFP

Opnieuw vierde

Het is voor De Ketele de tweede keer dat hij vierde wordt in de ploegkoers op de Olympische Spelen. Dertien jaar geleden, op de Spelen in Peking, was die plaats ook zijn deel. Hij vormde toen een duo met Iljo Keisse. Nadien werd de ploegkoers afgevoerd van het olympisch programma. Pas deze olympiade vierde het zijn terugkeer.

De Ketele (36) werd in 2012, aan de zijde van Gijs Van Hoecke, ook wereldkampioen ploegkoers. Met Robbe Ghys (24) werd hij Europees kampioen in 2018 en veroverde hij brons op het WK in 2019. Ze wonnen in 2019 ook samen de Zesdaagse van Gent.

Het waren zijn derde Spelen. In Londen (2012) werd hij met de Belgische ploeg negende in de teamachtervolging. Voor Ghys was het zijn olympisch debuut. Eerder deze Spelen werd De Ketele dertiende in het omnium.