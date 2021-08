Drie schietincidenten in één nacht in en rond Antwerpen

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben zich op drie verschillende plaatsen in Antwerpen schietincidenten voorgedaan. Een woning in Deurne en een nachtwinkel op het Kiel werden onder vuur genomen. In Borsbeek heeft de politie een schot gelost richting een verdacht voertuig. Of de zaken in verband staan met elkaar, wordt nog onderzocht.

Rond één uur kreeg de politie een eerste oproep vanuit de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Daar werd een woning onder vuur genomen.‘Een van de bewoners heeft de politie gebeld. Er waren op dat moment een tiental personen aanwezig in de woning. Niemand raakte gewond.’

Er is één kogelinslag gevonden in een garagepoort. Enkele weken geleden werd er ook al een lichtgranaat op de oprit van de woning gevonden.

De beschoten woning in Bisschoppenhoflaan in Deurne: in de garagepoort werd een kogelinslag gevonden. Foto: rr

Naar aanleiding van de schietpartij in Deurne had de politie een wegversperring opgesteld, waaronder ook in de Cantincrodelaan in Borsbeek. ‘Een verdacht voertuig wilde met hoge snelheid inrijden op de versperring. De politie heeft een schot gelost richting het voertuig.’ De wagen met Nederlandse nummerplaat kon ontkomen.

Om twee uur kreeg de politie opnieuw een melding van een schietpartij. Dit keer was een nachtwinkel aan de Boomsesteenweg in Wilrijk het doelwit. ‘Ik werd letterlijk uit mijn bed geschoten’, vertelt een buurtbewoner. ‘Ik liep naar het raam om te kijken wat er gebeurd was en hoorde nog net iemand roepen: “kom terug als ge durft”.’

Drie schoten werden afgevuurd richting de winkel. Kogelinslagen zijn zichtbaar in de rolluiken, het raam en de gevel.

Kogelinslagen zichtbaar bij nachtwinkel aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Foto: rr

Zowel de lokale als de federale gerechtelijke politie (FGP) kwamen ter plaatse en stelden een perimeter in. Het gerechtelijk lab voerde een sporenonderzoek. ‘Voor de twee schietincidenten in Deurne en op het Kiel is een onderzoeksrechter aangesteld voor poging tot moord en inbreuken op de wapenwetgeving’, aldus Claessens.

‘We onderzoeken of het incident met de verdachte wagen iets te maken heeft met de schietpartij in Deurne en of er een verband is tussen de twee schietincidenten op de woning en de nachtwinkel.’

Kogelinslag, nachtwinkel aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Foto: rr