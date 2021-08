Code geel: KMI waarschuwt voor fel onweer, noodnummer 1722 geactiveerd

Het KMI heeft gewaarschuwd voor slecht weer zaterdag, met kans op onweer met windvlagen. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722 voor niet-dringende hulpaanvragen voor de brandweer.

‘Zaterdag trekt in de namiddag een storing oostwaarts over ons land’, klinkt het bij het KMI. ‘Hierdoor vallen er felle onweerachtige buien, die lokaal tussen 10 en 20 mm regen op een uur tijd kunnen veroorzaken. Plaatselijk kunnen er ook rukwinden zijn van 60 à 70 kilometer per uur. Deze storing verlaat op het einde van de avond ons land in het oosten.’

Bekijk hier waar en wanneer het zal onweren:

Foto: KMI

Via het nummer 1722 kunnen aanvragen worden ingediend voor hulp van de brandweer bij storm- en waterschade, bijvoorbeeld voor ondergelopen kelders of wateroverlast op de weg. Binnenlandse Zaken vraagt wel om bij voorkeur het e-loket 1722.be te gebruiken. Het noodnummer 112 dient enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Opklaringen op komst

Tijdens de nacht wordt het droger, met enkele opklaringen. Vooral aan zee kan er wel wat meer bewolking blijven hangen en is de kans op een bui groter. De minima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 15 graden aan zee.

Zondag is het behoorlijk winderig met een afwisseling van wolken en opklaringen. Er vallen nog een paar buien, maar het blijft vaak ook droog. De maxima schommelen rond de 20 graden in het centrum. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, met rukwinden van 50 tot 65 km per uur.

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met buien vanaf het westen en mogelijk met lokaal onweer in de namiddag en ‘s avonds. De maxima schommelen rond 19 graden in het centrum.

Dinsdag worden opklaringen verwacht, maar ook wolkenvelden met kans op enkele buien. Het wordt zo’n 21 graden in het centrum. Woensdag is er droog weer met wellicht veel zon. De maxima klimmen dan plaatselijk tot 23 of 24 graden.