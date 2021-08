Kevin Durant leidt Team USA naar gouden medaille in basketbal

Team USA heeft gedaan waarvoor het naar Tokio kwam: de olympische basketbalmedaille grijpen. In de finale zetten de NBA-sterren onder leiding van Kevin Durant Frankrijk opzij met 87-82.

Team USA start altijd met één ambitie aan het olympisch basketbaltornooi: de gouden medaille. Noem het deze olympiade wel geen Dream Team, want er ontbraken best wat kanjers in de selectie van de VS om de term eer aan te doen. Na een nederlaag in de eerste wedstrijd van het toernooi kwamen de NBA-sterren, met Kevin Durant op kop, op gang.

Frankrijk kende minder wereldbekende sterren, maar hield wel gelijke tred in het eerste kwart van de finale. Team USA rekende vooral op de connectie tussen Durant en Draymond Green, die bij de Cleveland Cavaliers tot meerdere titels in de NBA leidde. Toen de driepunters bij de Amerikanen begonnen te vallen, was het rijk van Frankrijk uit.

Rudy Gobert (R) in duel met Kevin Durant (L). Foto: REUTERS

Bij de rust leidde Team USA met een voorsprong van vijf punten. De Amerikanen konden in de tweede helft een aantal keren op een run gaan, maar de Fransen zorgden ervoor dat de voorsprong nooit comfortabel werd. Zij rekenden vooral af met zichzelf door heel veel balverlies te lijden.

Door een bom van Jayson Tatum in de laatste vier minuten schoten de Amerikanen toch naar een voorsprong van tien punten, maar zelfs dan kwam Frankrijk nog terug naar 82-85 in de laatste tien seconden. Coach Gregg Popovich moest een time-out nemen, maar de Fransen konden de full court press niet meer uitbuiten.