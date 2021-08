Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen, ook ziekenhuisopnames nemen verder toe

De dagelijkse coronacijfers blijven verder stijgen, blijkt uit de gegevens van Sciensano. Maar ook de vaccinatiegraad neemt verder toe.

In de periode van 28 juli tot 3 augustus werden elke dag gemiddeld 1.672 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat is een stijging met 18 procent in vergelijking met een week eerder.

Ook het aantal coronapatiënten dat in de ziekenhuizen wordt opgenomen, neemt verder toe. Tussen 31 juli en 6 augustus ging het om gemiddeld 40,9 mensen per dag. Dat is een stijging met 23 procent in vergelijking met vorige week. In totaal liggen 382 covid-patiënten in het ziekenhuis (+19 procent), van wie er 98 op de afdeling intensieve zorg liggen (+2 procent) .

Het aantal overlijdens is tussen 28 juli en 3 augustus gestegen met 42 procent, tot gemiddeld 3,9 per dag. In totaal stierven in België al 25.268 aan de gevolgen van covid-19.

Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano nog dat bijna 8,14 miljoen Belgen al minstens één prik van een coronavaccin kregen. Dat komt overeen met 70,6 procent van de volledige bevolking. Er zijn ook al bijna 7,18 miljoen mensen volledig gevaccineerd (62,3 procent).