Dit hebt u deze nacht gemist: Team USA doet het, Belgische amateurs lopen sterke marathon

De Olympische Spelen in Tokio leven bij ons vooral ’s nachts. En omdat u niet elke nacht uw bioritme overhoop kunt halen, doen wij dat voor u.

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

De olympische marathon bij de dames was een bijzondere veldslag door het warme weer in Sapporo. De wedstrijd werd al verplaatst naar dat stadje in de hoop daar koelere omstandigheden te vinden en ook het startuur werd last minute vervroegd, maar toch vielen er slachtoffers in de race om de medailles. Zo moest de topfavoriete Ruth Chepngetich opgeven na 30 kilometer en moest de Israëlische Lonah Chemtai Salpeter stoppen terwijl ze op koers lag voor een bronzen medaille. De overwinning was uiteindelijk voor Peres Jepchirchir, die in de slotkilometers haar landgenote Brigid Kosgei achterliet.

Kevin Durant, bezieler van Team USA. Foto: Reuters

In het basketbaltornooi bij de mannen gingen de NBA-sterren zoals verwacht met de gouden medaille lopen. In de finale zette Team USA Frankrijk opzij met 87-82. De uitblinker bij de Amerikanen was andermaal Kevin Durant.

• Kevin Durant leidt Team USA naar gouden medaille in basketbal

Hoe verging het de Belgen?

De Belgische dames liepen een uitstekende marathon. De 39-jarige lerares Mieke Gorissen werd 28ste in een tijd van 2:34:24, terwijl Hanne Verbruggen met een tijd van 2:38:03 binnenkwam. Gorissen startte rustig net buiten de top zestig, maar begon daarna samen met Verbruggen op te schuiven door het pak. Verbruggen kon uiteindelijk niet volgen, maar Gorissen bleef maar plaatsjes goedmaken. Dolblij kwam ze als 28ste over de meet. Toen ze haar uitslag hoorde, barste ze in tranen uit. ‘Dit kan niet?!’, bleef ze herhalen.

De Belgische dames zijn geen profs in het marathonlopen, wat hun prestatie nog straffer maakt. Hanne Verbruggen moest zowaar mattentaarten verkopen om haar olympische droom te kunnen waarmaken, beide dames staan ook in het onderwijs.

• Emotionele Mieke Gorissen eindigt in top 30 marathon en barst in tranen uit: ‘dit kan niet’, Keniaanse wint

Hanne Verbruggen. Foto: AFP

In het golfen stond de laatste ronde van het damestornooi op de planning. Manon De Roey kon haar ronde finishen met drie slagen boven par, waardoor ze zakte naar een gedeelde 46ste plaats.

Nog iets opvallends dat u gemist heeft?

Minder goed nieuws voor Team Belgium: Jonathan Borlée is definitief out voor de finale van de 4x400m finale met de Belgian Tornados. De sprinter is enkele weken out met een hamstringblessure. Zijn broer Kevin is wel fit voor de finale van deze namiddag.