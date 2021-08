Nog vier kansen op zesde Belgische medaille tijdens slotweekend Olympische Spelen

Sluiten we de Olympische Spelen af met vijf medailles of komen er dit weekend nog bij? Met De Ketele-Ghys op de piste, de jumpingruiters, de Belgian Tornados en Lotte Kopecky hebben we nog vier kansen.

Ook al pakte Team Belgium al drie keer goud, met vijf medailles scoort ons land nog altijd onder de zes exemplaren van Rio 2016 en Atlanta 1996. En dat blijft onder de verwachtingen. Komt daar in het slotweekend nog verandering in? In principe hebben we nog vier kansen. Te beginnen met Kenny De Ketele en Robbe Ghys in de ploegkoers. Als outsiders kunnen ze misschien profiteren als de toplanden naar elkaar kijken.

De grootste kans op succes ligt bij de jumpingruiters. Pieter Devos, Jérôme Guery en Grégory Wathelet plaatsten zich foutloos voor de finale van de teamcompetitie, alleen Zweden deed beter. Hopelijk kennen ze meer succes dan in de individuele competitie. Ook daar bleven ze foutloos in de kwalificaties, maar in de strijd voor eremetaal ging het compleet mis.

Foto: BELGA

In de finale van de 4x400m zijn de Belgian Cheetahs zo goed als kansloos, maar hun mannelijke collega’s mogen wel dromen. De Tornados proberen in hun vierde olympische finale op rij beter te doen dan de vierde plaats in Rio (2016) en Peking (2008). Hopelijk is Kevin Borlée fit. Hij heeft last van een hamstringblessure en werd gespaard in de halve finale, waarin tweelingbroer Jonathan uitviel.

In de nacht van zaterdag op zondag krijgen de Belgen een allerlaatste kans. Lotte Kopecky, die in de wegrace net naast een medaille greep, wil de zware teleurstelling in de ploegkoers met Jolien D’hoore naar de vergetelheid fietsen in het omnium.