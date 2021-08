Club Brugge haalt derbyzege net niet binnen

Zware domper voor Club Brugge: goal van Vormer volstaat niet voor derbyzege tegen Cercle na gelijkmaker in blessuretijd

Club Brugge is in de stadsderby niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel. Tegen Cercle Brugge leek het op weg naar een eenvoudige zege na een treffer van Ruud Vormer in de eerste helft, maar in de absolute slotfase maakte Waldio Rubio nog uit het niets gelijk. Club Brugge ging in de tweede helft op zoek naar de 2-0, maar kreeg in de blessuretijd uiteindelijk het deksel op de neus. Cercle blijft zo ongeslagen na drie wedstrijden. Club Brugge start met 5 op 9 aan de competitie.

Zonder Bas Dost, en met het fluweel van Charles De Ketelaere en Noa Lang, leek Club Brugge de twijfels van het competitiebegin weg te masseren. De landskampioen draait nog niet op volle toeren maar dankzij een juweel van een “pre-assist” van Charles De Ketelaere was Club wel verdiend op 1-0 komen te staan. Ruud Vormer probeerde een actie op te zetten over rechts, maar het was de diepe bal – vol gevoel getrapt van Charles De Ketelaere – die de Cercle-defensie schaakmat zette. Noa Lang pikte op en legde terug, Ruud Vormer scoorde kinderlijk eenvoudig zijn eerste doelpunt van het seizoen. We waren dik 35 minuten ver in de Brugse derby en de landskampioen had de voorsprong beet tegen zijn verdienstelijke maar aanvallend tandenloze buren.

Cercle ving Club ruim een halfuur goed op en Club had moeite om kansen te creëren. De verdedigingslijn met de nieuwkomers Utkus, Popovic en Daland bekoort en ook op het middenveld kon de vereniging gelijke tred halen. Waar het stroever verliep, was de aanval. Olivier Deman, Dino Hotic en Kevin Denkey slaagden er niet in Simon Mignolet te bedreigen.

Balanta ontsnapt aan rood

Cercle ging er stevig tegenaan en Kevin Van Damme trok drie maal geel. Aan de overzijde ontsnapte Eder Balanta aan de rode kaart toen hij met een elleboog Leonardo Lopes Da Silva uitschakelde. Het was een eerste fase waar bij de VAR-scheidsrechters in Tubeke hadden kunnen en moeten tussenkomen. Jesper Daland van zijn kant moest gewisseld worden nadat hij hevig bloedend uit een kopbalduel met Noa Lang was gekomen.

Een vrije trap van Charles De Ketelaere, rechtstreeks getrapt op Thomas Didillon, was het enige Brugse gevaar tot CDK uitpakte met zijn geniale pre-assist voor Noa Lang en zo verder naar Vormer. In het slot van de eerste helft draaiden de rollen om en zette Vormer CDK met een diepe bal alleen voor Didillon. Boris Popovic zat De Ketelaere op de huid maar ref Van Damme zag geen penalty in de ingreep van de Serviër. Op de herhaalde beelden was duidelijk te zien dat De Ketelaere aan de arm werd getrokken, maar andermaal greep de VAR niet in.

Pech voor Club

Club ging met 1-0 de rust in – een doelpunt van Sobol werd afgekeurd voor voorafgaand hands van Lang – en in het begin van de tweede helft slaagde Cercle er niet in Club naar het leven te staan. De enige keer dat Denkey werd aangespeeld in de box, liet hij zich knullig de bal uit de voeten halen. Het is soms moeilijk aan de verleiding te weerstaan op basis van zijn familienaam de vergelijking met een weinig elegant hoefdier te maken.

Club ging opnieuw op de gaspedaal staan en De Ketelaere kwam andermaal dicht bij een doelpunt toen hij een voorzet van Vormer tegen de lat kopte. Even daarvoor had Vormer gedreigd op vrije trap en ook Eder Balanta mocht uithalen met een plaatsbal.

Op het uur viel Hans Vanaken in, maar een verlossende treffer kwam er niet. Bas Dost werd gebruikt om Noa Lang tien minuten voor tijd een applauswissel te gunnen.

Cercle was een hele partij aanvallend onmondig geweest maar kreeg toch één goeie kans. Charles Vanhoutte zette voor, Utkus hoefde maar binnen te trappen maar raakte de bal helemaal verkeerd. Ook Club kreeg nog een goeie (dubbele) kans met Bas Dost en Hans Vanaken.

Cercle leek zijn enige kans op de gelijkmaker gemist te hebben maar in het slot kreeg invaller Rubio Waldo dan toch een tweede mogelijkheid. Net als vorige week tegen Oud-Heverlee Leuven liet de huurling van Valladolid de mogelijkheid niet liggen. Club speelt net als tegen Eupen gelijk en blijft wachten op de eerste thuiszege van het seizoen. Met vijf op negen doet het beter dan vorig seizoen (drie op negen) maar blijft het voorlopig achter leider KV Kortrijk. De rivalen Genk, Gent, Anderlecht en Antwerp (met één of nul punten) krijgen dit weekend een mooie kans om naderbij te sluipen.