Mede-ontwikkelaar AstraZeneca vaccin wordt barbie

Professor Sarah Gilbert, die mee het Astrazeneca vaccin ontwikkelde, kreeg een eigen barbiepop.

Professor Gilbert vond het in eerste instantie een ‘raar idee’: een barbiepop naar haar gelijkenis. Maar als het jonge meisjes zou inspireren om vaker voor een opleiding in een Stem-opleiding te kiezen, kon ze zich er in vinden. En dat Gilbert dan inspireert, mag gezegd worden. Eerder dit jaar werd ze tot de ridderstand verheven voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van het AstraZeneca vaccin: de professor leidde het team dat zich toelegde op de ontwikkeling van covid vaccins aan de universiteit van Oxford.

Vijf inspirerende vrouwen

Gilbert is niet de enige barbiepop die moederbedrijf Mattel nu uitbracht: vijf vrouwen die in Stem-beroepen aan de slag zijn, kregen een eigen pop: Amy O’Sullivan – die de eerste covidpatiënt in New York verzorgde–, Kirby White – die een tekort aan doktersjassen in Australië mee verhielp–, dokter Audrey Cruz, Canadese dokter en campagnevoerster Dr Chika Stacy Oriuwa en Braziliaanse biomedische onderzoekster Jaqueline Goes de Jesus krijgen elk hun eigen pop.

Niet in speelgoedwinkels

‘Barbie erkent dat alle frontlinie-medewerkers enorme offers hebben gebracht. (…) We willen hun prestaties voor het voetlicht brengen door hun verhalen te delen’, aldus Mattel. ’Om een nieuwe generatie te inspireren net als deze helden te zijn en iets terug te geven’, gaf het bedrijf mee in een persbericht.

De barbiepoppen zijn echter niet in de speelgoedwinkels beschikbaar, het gaat over een ‘symbolische’ pop die elke vrouw van het bedrijf krijgt.