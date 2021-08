Brandweerman omgekomen bij bosbranden in Griekenland

De man zou vanmiddag geraakt zijn door een omvallende elektriciteitspaal, dat meldt het persagentschap Belga. Momenteel zijn er zo’n 1.000 brandweermannen die de vuurzee proberen te bedwingen.

De Griekse branden hebben hun eerste officiële slachtoffer geëist. De brandweerman, die vrijwilliger was, kwam deze namiddag om. Even leken de bosbranden in het noorden van Athene onder controle. Maar vannacht moesten brandweerlieden toch weer mensen evacueren op zo’n 20 kilometer afstand van het centrum van de in rook gehulde Griekse hoofdstad, berichten Griekse media. Zo’n 200 vliegtuigen en blushelikopters zijn in de weer om de 1.000 brandweerlieden bij te staan.

Griekenland kreunt al langer onder de extreme hitte deze zomer. Temperaturen stijgen er boven de 45 graden Celcius.

Het vuur bedreigt de energievoorziening van Athene nadat verdeelstations werden beschadigd. Aangejaagd door de zwaarste hittegolf in decennia komen de vlammen ook in de buurt van een zomerpaleis in Tatio buiten Athene, dat ooit werd gebruikt door het voormalige Griekse koningshuis.

Premier Kyriakos Mitsotakis ging persoonlijk poolshoogte nemen, evenals in het antieke Olympia, de bakermat van de Olympische Spelen. Hij sprak van een ongekende milieucrisis. Het gevaar op de Peloponnesos voor Olympia, is na een nacht blussen voorlopig geweken.

Het leger van Griekenland gaat de brandweer en lokale autoriteiten ondersteunen bij het bestrijden van de tientallen bosbranden die in het land woeden. De grootste brandhaarden bevinden zich momenteel in Ilia op het schiereiland Peloponnesos en op het bij toeristen populaire eiland Evia, waar ook donderdag mensen en dorpen zijn geëvacueerd.

Defensieminister Nikos Panagiotopoulos bevestigde na regeringsberaad dat de strijdkrachten met helikopters, drones en militairen te hulp schieten. Patrouilles op de grond en in de lucht in gebieden met veel brandrisico moeten ervoor zorgen dat snel kan worden ingegrepen. Verder wordt een team samengesteld dat moet assisteren in geval van evacuaties. EU-landen hebben ook hulp gestuurd.

Ook in buurland Turkije woeden nog steeds branden. In Bulgarije zijn ze onder controle. Noord-Macedonië riep donderdag voor dertig dagen een soort noodtoestand uit vanwege natuurbranden.