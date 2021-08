James Cooke in het huwelijksbootje gestapt met Dorian Liveyns

James Cooke (36) en musicalacteur Dorian Liveyns (28) zijn in het huwelijksbootje gestapt. Dat heeft het koppel via Instagram laten weten.

Normaal had het koppel al vorig jaar hun jawoord aan elkaar moeten geven, maar daar stak corona een stokje voor. Dus hebben ze de gelukkige dag naar deze zomer verkast. Welke datum het precies zou zijn, hielden ze nog even voor zich. Tot nu. Met een vrolijke foto op Instagram: ‘Het is eindelijk gebeurd! Dorian & James forever’, klinkt het.

De voorbije dagen wezen ze er op hun sociale media al op dat de grote dag in aantocht was. Zo toonden ze vol trots hun ringen, ging James Cooke zijn vrijgezellenfeest vieren, terwijl hij dat niet meer had verwacht. En donderdag waren ze nog samen te zien in de aflevering van Het rad, waar James vertelde dat goede vriend Gert Verhulst zijn getuige zou zijn. Opvallend, de locatie die op de foto te zien is, is dezelfde als die waar Verhulst en zijn vrouw Ellen hun trouwfoto’s lieten nemen: het Felix Pakhuis in Antwerpen.

Het koppel is sinds 2019 verloofd, toen Dorian op z’n knie ging. Ze leerden elkaar vijf jaar geleden kennen tijdens de repetities van de Wickie de Viking-musical. Het was meteen grote liefde. Na twee weken gingen ze samenwonen. Mogelijk zijn ze dit najaar samen te zien in De slimste mens ter wereld, waar Dorian aan deelneemt en James jurylid is.