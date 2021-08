Barcelona-voorzitter drukt hoop op ultiem contract voor Messi de kop in

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft vrijdag op een persconferentie (van bijna anderhalf uur) duidelijk gemaakt dat Barça financieel niet in staat is om Lionel Messi (34) een nieuw contract aan te bieden. ‘Met deze operatie hadden we de club de komende 50 jaar in gevaar gebracht, en dat kunnen we niet doen.’

Laporta, sinds maart opnieuw voorzitter van FC Barcelona, benadrukte nogmaals dat de financiële situatie van de club niet rooskleurig is. ‘De loonkosten bedragen 110 procent van de inkomsten van de club. Op het vlak van salarissen is er geen enkele marge. We geven veel meer uit dan verwacht. Gezien de Financial Fair Play-regels van La Liga bleek het contract dat we overeengekomen waren met Lionel Messi niet mogelijk. We waren op de hoogte van die regels, maar we hoopten op meer flexibiliteit.’

Laporta wil geen valse hoop creëren. ‘Messi moet vooruit, want met de Financial Fair Play moet hij kijken welke aanbiedingen haalbaar zijn. En wij moeten vooruit, want de competitie begint binnenkort.’

De voorzitter gaf meer details over hoe dat nieuwe contract eruit zou zien. ‘Kijk, we hebben twee maanden lang alles geprobeerd om het in orde te brengen’, zei hij. ‘We hadden ook een akkoord met Leo voor twee extra seizoenen, waarbij we zijn loon over vijf jaar zouden spreiden. Maar uiteindelijk is gebleken dat die constructie niet conform was met de reglementen. En om 25 miljoen euro salaris éxtra te kunnen geven, moesten we 100 miljoen euro salaris wegwerken. Dat is enorm veel. We hebben effectief geprobeerd om de loonmassa naar beneden te krijgen door met andere spelers te onderhandelen. Sommigen waren akkoord met een salarisvermindering, maar met andere spelers waren de onderhandelingen uiteraard moeilijker.’

Laporta gaf aan dat de finale beslissing twee dagen geleden viel. ‘We hadden een overeenkomst, maar het was niet mogelijk. Gisteren zaten we voor het laatst samen met Leo’s vader. Leo wou blijven, en wij wilden dat hij zou blijven. Ik hoop dat we deze situatie te boven komen. Een nieuw tijdperk breekt aan. Er zal een periode vóór en een periode na Leo zijn. Hij heeft ons veel plezier en successen gegeven. We moeten hem eeuwig dankbaar zijn.’