De walrus ‘Wally’ werd in Ierland voor het eerst gezien in maart, maar werd ook al in Engeland, Spanje en Frankrijk gespot. Er wordt verwacht dat Wally naar de stad Cork zal doorzwemmen, maar voorlopig zijn de kustgangers van Ardmore tevreden met hun bezoeker.

In maart zagen de Ierse Alan Houlihan en zijn vijfjarige dochter de gigantische walrus tijdens hun wandeling aan de kust. Een walrus leeft normaal op de noordpool. ‘Het dier was gigantisch. Eerst verdween het even in de zee, maar toen lag het een paar uur op de rotsen’, zei Houlihan. ‘Het was fantastisch.’