Blessure voor Jonathan Borlée, maar Belgian Tornados naar finale 4x400m: ‘Alles opgeofferd voor ploeg’

De Belgian Tornados zijn vrijdag in 2:59.37 als derde geëindigd tijdens de tweede reeks van de 4x400 meter op de Olympische Spelen in Tokio. Dat volstond voor kwalificatie voor de finale, die zaterdag om 14.50 uur Belgische tijd wordt gelopen. De snelste drie in elk van de twee reeksen en de twee beste verliezende tijden plaatsten zich voor de finale.

De Belgen liepen de hele race mee vooraan. Alexander Doom, gestart vanuit baan zes, gaf de stok als vierde door aan Jonathan Sacoor die opschoof naar de tweede plaats. Dylan Borlée deed nog beter en liet slotloper Jonathan Borlée als eerste beginnen aan de laatste 400 meter. Borlée leek zich in de laatste rechte lijn echter te blesseren en moest Polen (2:58.55) en Jamaica (2:59.29) nog laten passeren. België werd derde en mag naar de finale.

‘Ik kreeg last op 200 meter van de finish. Maar ik kon de ploeg niet in de steek laten, dat dacht ik heel de tijd. Ik heb het maximum gegeven voor de equipe, voila. We staan in de finale en we hebben een goeie kans. Iedereen is sterk, we kunnen mooie dingen laten zien. Ik voel me al vier dagen ziek, ik heb het warm. Dat is het. Het is al een gecompliceerd seizoen geweest en ik heb hier nu gewoon alles opgeofferd voor het team. We wilden ons kwalificeren. Ik ben tot op de limiet gegaan. Dat is een opoffering die je moet maken op de Olympische Spelen.’

Naast Polen, Jamaica en België kwamen alle finalisten uit de eerste reeks. De Verenigde Staten wonnen die in 2:57.77, voor Botswana (2:58.33) en Trinidad en Tobago (2:58.60). Italië (2:58.91) en Nederland (2:59.06) mogen met de beste verliezende tijden ook naar de finale. Beide landen stelden hun nationaal record scherper. De Belgen gaan dus zaterdag met de minst snelle tijd van de acht finalisten van start.

Kevin Borlée kreeg vrijdag zoals verwacht rust. Hij sukkelt met de hamstring en gaf eerder deze Spelen al forfait voor de halve finales van de individuele 400 meter. ‘Het gaat goed met hem. Kevin heeft nu een extra dag om volledig fit te zijn voor de finale. Onze medaillekansen? Als ik vandaag niet geblesseerd raak, dan winnen we de reeks’, aldus Jonathan Borlée.

De Tornados kwalificeerden zich voor hun vierde olympische finale op een rij. Eerder werden ze vierde in Peking (2008), vijfde in Londen (2012) en opnieuw vierde in Rio de Janeiro (2016). Vijf jaar geleden in Brazilië misten ze op drie honderdsten het brons. Julien Watrin, Jonathan Borlée, Dylan Borlée en Kevin Borlée stelden toen ook het Belgisch record scherper tot 2:58.52.

Het is de 29e keer dat de manschappen van coach Jacques Borlée zich plaatsen voor een finale van een groot kampioenschap. Ze tellen dertien medailles, waaronder een bronzen plak op het WK van 2019 in Doha.