Ze is zo moe dat het is alsof ze in een droom rondwandelt. Maar ook in die droom blijft Nafi Thiam hameren op het mentale welzijn van atleten. ‘Zelfs gisteren vonden sommigen het nodig erop te wijzen dat ik geen progressie maak.’

‘Verschrikkelijk moe’ voelt Nafi Thiam zich na de uitputtingsslag die de zevenkamp in Tokio was. ‘De competitie was loodzwaar, ook door de stress en alles wat erbij kwam kijken. Ik heb zin om naar huis ...