Op restaurant of naar een museum in Italië? Coronapas nodig!

Vanaf vandaag mag je in Italië niet zomaar binnen. De Italianen voeren namelijk de coronapas in voor heel wat locaties. Buitenlandse toeristen kunnen de QR-code op de app van hun land tonen, maar het is nog niet duidelijk of de Italiaanse uitbaters die kunnen controleren.

Ongeveer 60 procent van de Italiaanse bevolking is al volledig gevaccineerd. Toch loopt het aantal coronabesmettingen weer op. De autoriteiten maakten woensdag melding van 6.596 nieuwe coronagevallen, 15 procent meer dan een week eerder. Vooral op populaire vakantiebestemmingen als Sardinië en Sicilië grijpt het virus snel om zich heen.

Daarom wordt er verstrengd. En dat doet Italië door middel van een coronapas. Het ‘groene paspoort’, zoals de Italianen de pas noemen, is vergelijkbaar met de ‘pass sanitaire’ in Frankrijk en het Covid Safe Ticket in ons land.

Waarvoor heb je een coronapas nodig?

Het groene paspoort geldt voor iedereen ouder dan twaalf jaar en zal vanaf 6 augustus in volgende gevallen moeten voorgelegd worden:

om aan een tafel van restaurants en bars iets te consumeren (enkel in gesloten ruimtes)

om sportevenementen, wedstrijden, spektakels of andere sportieve of culturele voorstellingen bij te wonen (ook in openlucht)

voor toegang tot musea, theaters, bioscopen of andere culturele instellingen en activiteiten

voor toegang tot sportscholen, zwembaden, wellnesscentra, pretparken, festivals, congressen

voor trein- en busreizen over een lange afstand, ferry’s en binnenlandse vluchten.

Wanneer kan je een coronapas krijgen?

Je kan zo’n groen paspoort krijgen:

twee weken na je eerste vaccinatie

als je een herstelcertificaat hebt dat niet ouder dan zes maanden is

als je een PCR- of snelle antigeentest kan voorleggen die niet ouder dan 48 uur is

Het groene paspoort is gedurende negen maanden na volledige vaccinatie geldig.

Geen scan-toestel

Uitbaters zijn verplicht om het groene paspoort te checken. Als dat niet gebeurt, kunnen boetes volgen. Maar voorlopig is het nog onduidelijk hoe zo’n groen paspoort gecontroleerd zal worden.

‘Die groene pas? We weten zelf niet goed wat dat wordt’, zegt de uitbater van een wijnbar in Piemonte. ‘Het is hier allemaal een beetje een rommeltje. Toeristen zullen een QR-code tonen op de app van hun land. Geen idee wat wij daarmee moeten doen. Het is niet zo dat we hier een scan-toestel hebben liggen. Als de mensen de code tonen, zullen de meeste restaurants de mensen geloven en hen binnenlaten.’ Dus ook als ze de QR-code van hun supermarkt-klantenkaart tonen? ‘Ik denk het eerlijk gezegd wel.’

Ook op school

In Italië werd ook beslist dat vanaf volgend schooljaar leerkrachten, docenten en studenten aan de universiteit in Italië moeten bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, een negatieve test aflegden of genezen zijn van covid-19. Dat heeft minister van Gezondheid Roberto Speranza donderdagavond gemeld.

Indien leerkrachten geen groen paspoort kunnen voorleggen, worden ze na vijf dagen geschorst en wordt hun loon bevroren, besliste de Italiaanse overheid donderdag. Voor de Italiaanse coronapas, een aanvulling op het Europese coronacertificaat, volstaat één vaccindosis.

Volgens minister van Onderwijs Patrizio Bianchi is al meer dan 86 procent van het onderwijspersoneel gevaccineerd, en zal dat aandeel nog oplopen tot bijna 90 procent.

‘De cijfers zijn bemoedigend’, aldus minister van Gezondheid Speranza. Het gebruik van de coronapas ‘zal sluitingen vermijden en de vrijheid beschermen’.