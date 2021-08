Boris Johnson krijgt kritiek na grap over sluiting steenkoolmijnen

De Britse premier Boris Johnson krijgt felle kritiek na een uitspraak over de sluiting van de koolmijnen, ten tijde van Margaret Thatcher.

De uitspraak kwam er op de vraag of hij een uiterste datum zou vaststellen voor de stopzetting van de ontginning van fossiele brandstoffen. Hij werd geïnterviewd aan een windmolenpark in Moray Firth naar aanleiding van de COP26 klimaattop in Glasgow, later dit jaar.

‘Kijk naar wat we al gedaan hebben’, zei Johnson. ‘We zijn al afgestapt van steenkool. Dankzij Margaret Thatcher, die zo veel koolmijnen heeft gesloten in het land, hadden we al een voorsprong en nu stappen we versneld af van kolen.’

‘Niets met het klimaat te maken’

De Schotse premier Nicola Sturgeon (Scottish National Party) was niet mals voor Johnson. ‘Levens en gemeenschappen in Schotland werden volledig verwoest door Thatchers vernietiging van de kolenindustrie (wat niets te maken had met bezorgdheid die zij had voor de planeet)’, tweette ze.

De sluiting van de mijnen was toen geen onderdeel van een groen beleid, maar in 1989 waarschuwde premier Thatcher wel al voor broeikasgassen. ‘Het resultaat is dat de veranderingen in de toekomst waarschijnlijk fundamenteler en wijder verbreid zullen zijn dan alles wat wij tot nu toe hebben gekend’, verkondigde ze toen aan de Verenigde Naties.

Premier Thatcher sloot de mijnen omdat ze niet meer efficiënt waren en te veel kostten, maar die beslissing had nefaste gevolgen voor de lokale gemeenschappen. Dat is ook wat Mark Drakeford (Labour), eerste minister van Wales, onderstreepte in BBC 4. ‘De schade die de mijnbouwgebieden in Wales dertig jaar geleden hebben opgelopen, is niet te overzien en nu zijn de Tories nog steeds aan het vieren wat ze hebben aangericht.’