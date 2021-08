Zeven coronadoden in rusthuis, allemaal gevaccineerd: hoe kan dat?

28 mensen besmet, zeven mensen overleden: de Colombiaanse variant van het coronavirus heeft in een woonzorgcentrum in Zaventem onverwacht veel slachtoffers gemaakt. Ze waren allemaal gevaccineerd. Ook in 8 andere wzc’s zijn ‘doorbraakinfecties’ vastgesteld. Viroloog Marc Van Ranst: ‘We beschermen de meest kwetsbaren best met een boosterprik voor de winter.’