Smeer je alsjeblief goed in

Normaal krijgen we deze week de zon te zien en daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Maar toch één goede raad: smeer je goed in want huidkanker slaat vaker toe dan we denken.

Huidkanker is nog steeds de meest voorkomende kanker in ons land. 40.000 mensen krijgen jaarlijks deze diagnose te horen. In deze podcast gaan we op consultatie bij een dermatoloog en vertelt Piet Goddaer, Ozark Henry zo u wil, over hoe hij zijn moeder aan deze ziekte verloor.

