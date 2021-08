Bijna twee ton coke onderschept in Antwerpse haven

In het Antwerpse havengebied heeft de douane onlangs bijna twee ton cocaïne gevonden in een container. Dat meldt het Antwerpse parket. Er loopt een onderzoek naar de herkomst.

De vondst werd op 28 juli gedaan op een schip dat aangemeerd lag aan kaai 913. De drugs, 1.899 kilogram in totaal, zaten verstopt tussen een lading bananen in een container die afkomstig was uit Ecuador. Wie verantwoordelijk is voor de smokkel is nog niet duidelijk.

Woensdag werd voor het eerst cocaïne onderschept op een privévliegtuig met eindbestemming Brussels Airport. ‘Criminele organisaties zijn inventief. Als zoveel vangsten gebeuren in de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam, dan zoeken ze naar alternatieven’, zei Marc Vancoillie van de directie Zware en Georganiseerde Criminaliteit van de federale politie daarover.