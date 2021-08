Ethiopische rebellen bezetten stad op werelderfgoedlijst

Lalibela, de Ethiopische stad die in de rotsen is uitgehouwen, is ingenomen door rebellen. De stad in Noord-Ethiopië, die op de werelderfgoedlijst staat, geldt als een heilige plek voor miljoenen orthodoxe christenen. De plaats in de regio Amhara is de thuisbasis van elf kerken die in de 12e en 13e eeuw zijn gebouwd en is in 1978 door Unesco uitgeroepen als werelderfgoed.

Bewoners van Lalibela zouden zijn gevlucht. De burgemeester van het stadje, Mandefro Tadesse, zei aan BBC dat de stad inmiddels volledig is ingenomen door rebellen uit Tigray. Er zou niet zijn geschoten, maar Mandefro zegt zich grote zorgen te maken over de veiligheid van de historische kerken. ‘Dit is werelderfgoed en we moeten samenwerken om te garanderen dat deze schat behouden blijft’, aldus Mandefro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept de rebellen in een verklaring op ‘het culturele erfgoed te respecteren’.

Foto: IF, Peter Malaise

Het is al maanden onrustig in Tigray, sinds er in november vorig jaar een oorlog uitbrak tussen de Ethiopische regering en de Tigray People’s Liberation Front (TPLF). De gevechten breiden zich nu uit naar de naburige regio’s Amhara en Afar. Zowel de rebellen als het Ethiopische leger worden beschuldigd van mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. De Ethiopische regering kondigde eind juni een eenzijdige wapenstilstand af, die door de TPLF werd gezien als een ‘grap’. Snel daarna verslechterde de veiligheidssituatie in Tigray.

Door de gevechten, die gepaard gingen met massamoorden en seksueel geweld, zijn duizenden doden gevallen. Als gevolg van het conflict zijn in Tigray grote voedseltekorten ontstaan. Meer dan 350.000 mensen hebben te maken met hongersnood. Daarnaast zijn 2,1 miljoen inwoners ontheemd geraakt.