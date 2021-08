Dit hebt u vannacht gemist: Manon De Roey kent terugval, goud voor Polen in het snelwandelen

De Olympische Spelen in Tokio leven bij ons vooral ’s nachts. Wat hebt u gemist?

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

De Olympische Spelen hadden vannacht iets minder mondiaal populaire sporten op het programma. In het snelwandelen over 50 kilometer won de Pool Dawid Tomala. Het was pas de tweede keer ooit dat de Pool een wedstrijd over die afstand finishte, en meteen was het dus goed voor een gouden medaille op de Spelen.

In het beachvolleybal bij de dames pakte het Amerikaanse duo April Ross en Alix Klineman goud in twee sets. Ross-Klineman werd het ‘A-Team’ genoemd omdat ze een topduo vormen ondanks hun verschillende verhaal: Ross is tweevoudig olympisch medaillewinnar, Klineman startte pas vier jaar geleden met de sport.

Foto: REUTERS

Hoe verging het de Belgen?

Vannacht kwam er maar één Belgische sporter in actie: Manon De Roey. De golfster stond na de tweede ronde gisterennacht nog elfde, maar kon in de derde ronde haar niveau niet aanhouden. Ze zakte na een ronde van drie slagen boven par naar de gedeelde 34ste plaats.

Nog iets dat u gemist heeft?

De Spanjaard Jesús Ángel García Bragado heeft vannacht afscheid genomen van het snelwandelen met een achtste plaats in de 50 kilometer. Het waren zijn achtste (!) Spelen. Hij debuteerde op de Spelen van Barcelona in 1992 en was sindsdien actief bij elke olympiade. Op zijn 51ste hangt hij nu de schoenen aan de haak.

Dit staat er nog op het programma:

10u15: ploegkoers vrouwen, finale, Jolien D’Hoore en Lotte Kopecky

13u25-13u40: atletiek, 4X400 m mannen reeksen, Belgian Torandos

12u: jumping, teamcompetitie kwalificatie, Pieter Devos (met Claire Z) , Jérôme Guery (Quel Homme de Hus), Gregory Wathelet (Nevados)