Bijna 39 ziekenhuisopnames per dag

Ook vrijdag blijven de coronacijfers stijgen. Tussen 30 juli en 5 augustus werden gemiddeld elke dag 38,6 covid-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is een stijging met 16 procent in vergelijking met een week eerder.

Er liggen nu 317 patiënten in het ziekenhuis, van wie 94 in de intensieve zorg.

In de periode van 27 juli tot 2 augustus werden elke dag gemiddeld 1.623 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 10 procent. Er werden In diezelfde periode ongeveer 55.500 tests uitgevoerd. 3,2 procent van de tests is vandaag positief (+0,4 procent).

Het R-getal daalt tot 1,9 (-8 procent). Als die R-waarde boven de 1 ligt, wil dat zeggen dat de pandemie aan kracht wint.

• Volg hier al het recente nieuws over het coronavirus

Tussen 27 juli en 2 augustus stierven gemiddeld 3,7 mensen per dag aan de gevolgen van een vastgestelde infectie met het virus (+73 procent). In totaal stierven al 25.264 door een bevestigde covid-besmetting.

Al ruim 8,1 miljoen mensen kregen al zeker één prik van een coronavaccin, of 70,4 procent van de totale bevolking. Bijna 7,1 miljoen mensen is volledig ingeënt, of 61,5 procent van alle Belgen.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.