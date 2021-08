AA Gent haalt 0-2 achterstand tegen Rigas in en speelt gelijk

In de heenwedstrijd van de derde kwalificatieronde van de Conference League heeft AA Gent thuis een scheve situatie rechtgezet. Al na een half uur stonden de Buffalo’s 0-2 in het krijt door slecht verdedigen. Gent kwam terug dankzij goals van Oladoye en Tissoudali.

Ook voor de heenwedstrijd tegen het Letse Rigas FS koos Hein Vanhaezebrouck een onuitgegeven basiselftal: Okumu startte rechts in de driemansdefensie, terwijl op het middenveld de 19-jarige Nigeriaanse belofte Oladoye zijn basisdebuut vierde aan de zijde van Kums. Hanche-Olsen, De Sart en Odjidja kregen daardoor eventjes wat rust. Een Europees thuisduel tegen Rigas FS, tijd om de fans te verwennen, toch?

Dat liep even anders. In het openingskwartier probeerden de Buffalo’s dan wel de partij in handen te nemen maar bij de eerste Letse aanval was het meteen raak. Okumu verkeek zich flagrant op een hoge bal, Gentse fans kregen meteen een déjà vu naar de tegengoal op bezoek bij STVV toen Samoise op een gelijkaardige wijze in de fout ging. Santana haalde fluks de achterlijn en legde terug tot bij Lemajic die Bolat kansloos liet (0-1).

Gent probeerde snel te reageren maar Tissoudali besloot – na een prima aflegger van Bruno – zwak in de armen van de Letse doelman. De bezoekers moesten zich toch wel even in de arm knijpen. Voor hen leek een sprookje in de maak. En zeker toen op het half uur Santana opnieuw zonder al te veel tegenstand mocht voorzetten vanop links. De Gentse centrale defensie verkeerde opnieuw in opperste staat van verwarring, Simkovic reageerde sneller dan Opéri en frommelde de bal warempel tegen de netten.

Fluitconcert bij rust

De sfeer in de Ghelamco Arena zakte ondertussen naar het vriespunt. De Gentse combinaties mislukten slag om slinger. Het publiek irriteerde zich niet alleen mateloos aan de tijdwinst waar de bezoekende doelman zich al na 20 minuten aan bezondigde, maar kreeg het ook steeds meer op de heupen van het lamentabele spel van de thuisploeg. Ngadeu kopte op hoekschop nog wel eens voorlangs maar bij rust weerklonk een striemend fluitconcert.

Geen wissels bij rust maar zowaar een scherpe Gentse aanval: Tissoudali lanceerde een kruisraket maar die miste het Letse doel. De bezoekers reageerden gevat met een loepzuivere aanval maar Bolat kon de poging van Santana nog net voor de lijn keren. De druk op de Buffalo’s werd enkel maar groter en heel wat spelers zochten al voor het uur hun heil in wanhoopspogingen. Maar toen Oladoye op de rand van de zestien zijn geluk beproefde, was het zowaar raak (1-2).

Odjidja en Depoitre vallen scherp in

Het Gentse offensief nam nu iets grotere proporties aan: een schot van Hjulsager werd afgeblokt. Castro-Montes probeerde het met een grond scherend schot met links dat in hoekschop werd geduwd. Bij de Letten was het nu even vrouwen en kinderen eerst, terwijl het thuispubliek zich probeerde te verzoenen met hun voetbalhelden. Ondertussen grossierde de thuisploeg in hoekschoppen. Maar die standaardsituaties leverden veel te weinig doelgevaar op.

Het tempo van de Gentse aanvalsgolven stokte alweer snel en HVH zag zich genoodzaakt om twee ervaren krachten in de strijd te gooien: Odjidja en Depoitre kwamen Kums en Bruno aflossen. Odjidja strooide meteen met heerlijke passes en toen Tissoudali op links Depoitre wegstuurde, leverde de aanvaller een perfecte voorzet af voor diezelfde Tissoudali die de Gentse gelijkmaker afleverde (2-2).

Gent zette nu alles op alles en met Bezus en Malede bracht Vanhaezebrouck nog twee nieuwe pionnen. Maar het meest opvallende moment van die slotfase was nog de gele kaart voor de twee trainers die langs de zijlijn in een verhitte discussie verwikkeld raakten. Malede raakte in de toegevoegde tijd nog even het doelhout. Maar verder dan een gelijkspel kwam Gent niet meer. Reken maar dat de Buffalo’s tevreden zijn dat de Europese ‘uitdoelpuntregel’ niet meer van kracht is. Volgende week moet de klus geklaard worden. Al zal men dan wel vanaf de eerste minuut bij de les moeten zijn.