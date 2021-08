Mahdi wil geen migranten uit Italië opnemen

België gaat niet in op de vraag van Italië om ad hoc ­migranten op te nemen, zegt staatssecretaris voor Asiel en ­Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

Italië heeft opnieuw opgeroepen om migranten die in de laars van Europa voet aan wal zetten, te verdelen over de lidstaten van de ­Europese Unie. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Luciana Lamorgese, sprak daar woensdag over met Eurocommissaris Ylva Johansson. De laatste weken komen er honderden ­migranten per dag aan op het Italiaanse eiland Lampedusa. Het gaat vooral om mensen die per boot vertrekken uit Tunesië of Libië en via de Middellandse Zee Europa hopen te bereiken. Volgens de Italianen kwamen er dit jaar al 30.200 migranten per boot aan in Italië.

De Belgische staatssecretaris voor Migratie, Sammy Mahdi (CD&V), zegt dat hij niet op dat verzoek wil ingaan. ‘Het ad hoc verplaatsen van bootmigranten naar België is niet de juiste aanpak. We moeten stoppen met brandjes blussen. Maar er is wel degelijk grote nood aan een Europees asiel- en migratiepact. Een pact dat de migratiestromen beter beheert, door duidelijke screening aan de buitengrenzen, gepaard gaand met een solidariteitsmechanisme.’

‘Terechte vraag’

De vraag van Italië om solidariteit en een beter beheer is dus wel ­terecht, vindt Mahdi. Maar ons land is volgens de staatssecretaris al ‘heel erg solidair’ in Europa.

Ter vergelijking: in Italië ­bedraagt het aantal asielaanvragen dit jaar 12,94 per miljoen ­inwoners. In België zijn er dat drie keer zoveel. Cyprus en Griekenland krijgen de meeste asielaanvragen in Europa.

‘Wij zijn niet tegen relocatie’, zegt de woordvoerster van Mahdi. ‘We hebben eerder al migranten overgenomen uit Griekenland, toen daar brand uitgebroken was in het Moria-kamp op Lesbos. Als een land dat zelf veel asielaanvragen te verwerken krijgt met een nood­situatie kampt, zullen we ­altijd in de bres springen.’