Refaelov dirigeert Anderlecht naar overwinning tegen Laçi

Anderlecht proefde opnieuw van Europa en het smaakt naar meer. Zoals dat hoort was KF Laçi slechts een amuse-gueule die snel werd verorberd: 0-3. Maar belangrijker: RSCA heeft er een wapen bij dankzij Lior Refaelov. Die scoorde zelf, maar na twee van zijn goeie corners trilden de netten ook. Dat was eveneens een eeuwigheid geleden.

That’s me in the corner. That’s me in the spotlights... Iedereen kent het liedje van REM en het gonsde door ons hoofd in de 42ste minuut. Toen trapte Lior Refaelov weer een strakke, wegdraaiende corner en Wesley Hoedt knikte het leer binnen: 0-2. Als u weet dat Anderlecht de afgelopen seizoen slechts drie keer rechtstreeks scoorde uit hoekschop – Murillo op Antwerp, Kompany himself tegen Eupen en Kana tegen STVV – begrijpt u dat corners niet bepaald de specialiteit zijn van de Brusselaars. Met Refaelov komt daar eindelijk verandering in, want in de 27ste minuut bood de Israëli op hoekschop ook al Delcroix zijn eerste goal aan.

Debuut Zirkzee

Het was natuurlijk maar tegen KF Laçi in de voorronde van de nieuwe Conference League, maar Refaelov bewees dat dit Anderlecht zijn vista en traptechniek erg goed kan gebruiken. De bank is niet zijn plaats, want Rafa kan een match openbreken. Dat was ook nodig in Albanië.

Kompany koos voor Sardella op rechts en Olsson centraal op het middenveld. De Zweed bracht centraal wel meer rust, maar de doelrijpe aanvallen waren in het begin opnieuw schaars. Sergio Gomez loopt veel op links, maar zijn voorzetten zijn niet altijd even secuur. Gelukkig zijn zijn hoekschoppen beter, maar de Spanjaard kan niet tippen aan Refaelov. Die haalde in de 27ste minuut dus de eerste keer zijn wapen boven.

En eens Anderlecht op 0-2 stond, was de weerstand bij KF Laçi gebroken. De Brusselaars lieten wel nog leuk dingen zien met een lekkere combinatie Hoedt-Gomez-Verschaeren, maar het jeugdproduct miste. Het was de Gouden Schoen zelf die de kroon op het werk zette. Lior Refaelov knalde de 0-3 in de benedenhoek. Hoekjes zijn echt zijn habitat.

Kompany – die zelf coachte hoewel Bellamy eigenlijk hoofdcoach is in Europa – kon ook nog nieuwkomer Joshua Zirkzee laten debuteren. Het was mooi geweest indien de Nederlander ook meteen had kunnen scoren, maar toen hij een bal kreeg in de kleine rechthoek was hij te nonchalant. Een werkpuntje.

Straks Dundalk?

Na 2,5 jaar miste Anderlecht zijn rentree in Europa dus niet. Na 13 matchen zonder zege – nul in de play-offs, nul in de voorbereiding en tot nu toe nul in de Jupiler Pro League – werd er een deugddoende overwinning geboekt. Dit geef hoop om zondag ook in België het tij te keren tegen Seraing.

Over de terugmatch volgende week donderdag moet paars-wit zich alvast geen zorgen meer maken. Ze kunnen zelfs al uitkijken naar wie hun tegenstander wordt in de laatste voorronde van de Conference League. Dat kan zowaar nog Dundalk worden. De Ieren speelde in Arnhem 2-2 gelijk tegen Vitesse. Wordt dat een haalbare kaart?