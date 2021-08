Einde van een tijdperk: Lionel Messi verlaat Barcelona

De transfersaga rond Lionel Messi ligt in een definitieve plooi. De Argentijnse superster vertrekt dan toch bij Barcelona. Dat maakte de Catalaanse club donderdagavond zelf bekend. Er komt zo na achttien jaar een einde aan een tijdperk bij Barça.

In een mededeling op de website wijst de voetbalclub naar ‘financiële en structurele obstakels’ die een vernieuwing van zijn contract in de weg stonden, ‘ondanks een overeenkomst tussen de club en de speler, en de duidelijke intentie om een nieuw contract te tekenen vandaag’. De club wijst naar regels van de Spaanse competitie die een hernieuwing van het contract onmogelijk zouden maken.

‘Als gevolg daarvan kan de speler niet F.C. Barcelona blijven. Beide partijen betreuren dat de wensen van de speler en de club niet vervuld zullen worden.’

De 34-jarige Messi zou dus volgens de club langer willen blijven, maar Barça beschikt niet over de middelen om de Argentijn langer aan zich te binden. Anders zou het in de problemen komen met de Financial Fair Play.

De Catalaanse topclub onderhandelde al wekenlang over een contractverlenging voor twee jaar. Dat het zo moeizaam liep, heeft te maken met de Financial Fair Play-regels van de Spaanse competitie. Volgens de club zijn het die regels die een nieuw contract voor Messi tegenhielden. De voorzitter van de Spaanse Liga Javier Tebas verklaarde eerder dat van de 700 miljoen euro schulden die de Spaanse clubs het afgelopen seizoen gemaakt hebben, maar liefst de helft op de rekening van de Blaugrana komt. Volgens Tebas heeft FC Barcelona de salarisgrens overschreden. Om Messi te kunnen behouden, moesten andere spelers met een groot salaris dus vertrekken.

Messi kwam in september 2000 aan op La Masia, het gerenommeerde opleidingscentrum van Barcelona. Hij was toen 13 jaar. De topschutter aller tijden van Barcelona speelt al z’n hele carrière bij de club.

In 2004 debuteerde hij voor de eerste ploeg van Barcelona. Met de Argentijnse spits in de rangen werd Barcelona tien keer landskampioen, won het zeven keer de Copa del Rey, acht keer de Spaanse Super Cup, vier keer de Champions League en drie keer de Europese Super Cup.