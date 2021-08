Belgian Cheetahs naar finale met Belgisch record

De Belgian Cheetahs hebben zich donderdag met een nieuw Belgisch record geplaatst voor de finale van de 4x400 meter bij de vrouwen.

In de eerste van twee reeksen in het Olympisch Stadion snelden Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus naar een chrono van 3:24.08, een verbetering van het Belgisch record met ruim twee seconden. Het vorige record bedroeg 3:26.58. Die tijd liepen de Cheetahs in 2019 in de reeksen op het WK in Doha, waar ze vijfde werden.

Imke Vervaet gaf als vijfde de stok door aan Paulien Couckuyt, die oprukte naar de derde stek. Camille Laus snelde naar de tweede plaats, maar werd op de finish nog geklopt door een Cubaanse.

De zege in de reeks ging naar Polen (3:23.10), voor Cuba (3:24.04). De eerste drie landen en de twee beste verliezende tijden stoten door naar de finale, die zaterdag op het programma staat.

De Belgische aflossingsploeg kon niet rekenen op Cynthia Bolingo, de Belgische recordhoudster op de 400 meter. Zij sukkelt met een hamstringblessure.