Topschutter Red Lions Hendrickx: ‘Deze vriendengroep gunt elkaar alles’

Alexander Hendrickx werd met liefst veertien treffers afgetekend topschutter in het olympisch hockeytoernooi. ‘Dat we dit moment kunnen delen, is gewoon ongelofelijk.’ Thomas Briels, die op het laatste moment slechts als reserve mee mocht, laat uitschijnen dat hij ermee stopt: ‘Denk niet dat er een groter hoogtepunt bestaat.’

‘Ik besef het nog niet helemaal. Het is moeilijk te beschrijven hoe ik mij nu voel. Wij hebben sinds Rio vijf jaar hard gewerkt met deze groep, met dit team vrienden. Ik moet het nog allemaal laten bezinken’, reageerde de Antwerpenaar.

Over zijn eigen (knal)prestaties in Tokio, bleef hij eerder bescheiden. ‘Ik ben tevreden van mijn toernooi. Ik ben blij dat ik heb kunnen helpen. En als ik (zoals in de finale) niet scoor, scoort er wel iemand anders. Dit is het werk van de hele ploeg. Wij gunnen elkaar alles. Dat we dit moment kunnen delen, is gewoon ongelofelijk.’

‘Het is mooi geweest’

Voor die andere Red Lion Thomas Briels waren de Olympische Spelen een emotionele rollercoaster. De aanvaller, jarenlang aanvoerder van het team, werd als reserve geselecteerd maar kreeg uiteindelijk toch veel speeltijd in Tokio, ook in de finale tegen Australië. Na afloop liet Briels, bijna 34, tussen de lijnen verstaan dat hij de nationale ploeg vaarwel zal zeggen.

‘Ik moet het nog even laten bezinken, maar ik denk dat het wel mooi is geweest’, vertelde hij. ‘Als je na vijftien jaar kan stoppen als olympisch kampioen .... ik denk niet dat er een groter hoogtepunt bestaat.’

Briels blikte terug op de voorbije weken: ‘Dit was de grootste uitdaging in de voorbije vijftien jaar. Als je vijf jaar kapitein bent van een groep, je er alles voor hebt gegeven op en naast het veld en dan vijf weken voor het toernooi aan de kant wordt geschoven als reserve, doet dat heel veel pijn. Maar ik kon snel de knop omdraaien want ik wilde zo fit mogelijk zijn als ik zou moeten spelen. Dat verdienden al mijn teammaats. Zij hebben er mij ook mee door gesleurd. Het zijn stuk voor stuk prachtige gasten. Ik heb zoveel berichten van hen gekregen, gesprekken met hen gevoerd.’

Dat Briels die zware periode kan afsluiten met een gouden medaille om de nek, voelt voor hem als ‘een bekroning voor heel veel werk in de voorbije vijftien jaar en zeker ook de laatste twee maanden’.