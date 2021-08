Zijn de gele hesjes weer helemaal terug in Frankrijk?

Morgen wordt in Frankrijk alweer betoogd tegen de pass sanitaire. Wie zijn die mensen die op straat komen tegen de Franse coronapas? En hoeveel pijn doen ze president Macron?

Vanaf maandag kun je niet meer op café of restaurant in Frankrijk zonder pass sanitaire. Nu moet je die Franse coronapas al tonen in musea en bioscopen. Een bont allegaartje van misnoegden komt morgen al voor het vierde weekend op rij op straat om te protesteren tegen de gezondheidspas. Vooral president Emmanuel Macron en het establishment moet het bij de betogers ontgelden. Hoe zijn we tot dit punt gekomen? In welke zin zijn de betogers te vergelijken met de gele hesjes? En wie zal uiteindelijk politiek munt slaan uit hun ongenoegen?

