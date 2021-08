Belgische sportgeschiedenis met drie gouden medailles

Na Nina Derwael, wisten ook de Red Lions en Nafi Thiam het goud te bemachtigen. Dat brengt het totaal op drie, een ongeziene prestatie na de Tweede Wereldoorlog.

Parijs 1924, dat was de laatste keer dat de Belgen driemaal goud haalden. Dat ging toen naar Jean Delarge, Charles Delpoirte en Léon Huybrechts – respectievelijk bokser, schermer en zeiler. Sindsdien bleef het maximaal bij twee. Zo zorgden in Rio 2016 wielrenner Greg Van Avermaet en Nafi Thiam voor het goud. Die laatste schrijft ook sportgeschiedenis door als eerste Belg ooit zichzelf op te volgen als olympisch kampioen.

Het is voorts ook de eerste keer in meer dan zeventig jaar tijd dat ons land twee gouden medailles pakt op één olympische dag. Een prestatie van jewelste met dank aan Nafi Thiam en de Red Lions. 5 augustus 2021, een datum die voor eens en voor altijd de Belgische sportgeschiedenis zal kleuren.

Nafi Thiam, tweemaal Olympisch kampioen in de zevenkamp. Foto: BELGA

De Belgen wisten op deze Spelen tot nu toe in totaal vijf medailles te halen. De eerste Belgische medaille was voor Wout Van Aert. Hij behaalde zilver op de wegrit. Judoka Matthias Casse scoorde brons in de -81 kg. De eerste gouden medaille kwam van Nina Derwael op de brug met ongelijke leggers. Met de twee gouden medailles van donderdag is België in medailleranking van de 44e naar de 22e plaats gestegen.

Als de Belgen nog één medaille kunnen bemachtigen, overtreffen ze de prestaties van Atlanta 1996 en Rio 2016. Toen haalden de Belgen telkens zes medailles, netjes verdeeld in twee keer goud, twee keer zilver en twee keer brons.