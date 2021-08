Noor Vidts na vierde plaats: ‘Het is echt zot wat ik hier gedaan heb’

Achter Nafi Thiam greep onze landgenote Noor Vidts net naast een bronzen medaille in de olympische zevenkamp. De 25-jarige atlete won de afsluitende 800 meter, verbeterde haar persoonlijk record, en kwam uiteindelijk met 6.590 punten amper 19 punten te kort voor brons. ‘Toch ben ik super, super tevreden.’

‘Dit had ik zelfs in mijn stoutste dromen nooit durven dromen. Ik besef het nog niet helemaal. Het is echt zot wat ik hier gedaan heb. Eigenlijk was Tokio een tussenstation naar mijn echt doel: de Olympische Spelen van Parijs 2024. Maar de eerste dag van de zevenkamp had ik wel door dat ik goed bezig was. Al had ik geen idee om welke plek ik zou mogen strijden.’

Vidts strandde uiteindelijk op 6.751 punten, een verbetering van haar persoonlijk record met meer dan 500 (!) punten (6.240). ‘Ik wist wel dat ik op weg was naar dat record. Ik heb vannacht dan ook amper een oog dichtgedaan. Maar dat ik uiteindelijk zo veel punten zou halen, had ik nooit gedacht.’

Vidts sloot haar zevenkamp nog af met een zege in haar reeks op de 800 meter, maar het stond helaas nipt niet om over de Nederlandse Emma Oosterwegel naar het brons te springen. ‘Mijn coach had gezegd om in de eerste ronde nog altijd achter iemand te blijven lopen, want anders zouden ze gewoon gebruik van mij maken. Maar na de eerste ronde zag ik dat we echt traag hadden gelopen en besloot ik om te versnellen. Helaas kwam ik net te kort voor het brons. Oosterwegel verbetert ook haar persoonlijk record, dat is super voor haar. Het is een heel tof meisje.’

De Vilvoordse atlete maakte in Tokio nog maar haar debuut op de Spelen en mikte eigenlijk op Parijs 2024. ‘Ik voel dat ik nog progressiemarge heb. Ik train nog niet enorm veel. Ik denk niet dat ik er alles al heb uitgehaald. Al zal het moeilijk worden om deze vierde plaats op de Spelen nog te verbeteren.’ Vidts behaalt binnenkort haar master in de bio-ingenieurswetenschappen, waardoor ze ook meer zal kunnen trainen. ‘Maar ik denk niet dat ik mij fulltime op het atletiek ga richten, ik wil zeker nog iets ernaast doen.’

De laatste woorden waren nog voor olympisch kampioene Nafi Thiam. ‘Onder die druk opnieuw olympisch kampioene worden: dat is echt super knap. Ik ben héél trots op haar.’