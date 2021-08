Alle betrokken leden van Reuzegom moeten naar de rechter voor dood van Sanda Dia

Er komt een openbaar proces rond de dood van student Sanda Dia (20), waarbij achttien beklaagden maximumstraffen tot tien jaar cel riskeren. De Hasseltse raadkamer wilt dat alle betrokken Reuzegommers zich dienen te verantwoorden voor een strafrechter. Dat bevestigt Bevestigt Dorien Vanderheiden van het Limburgse Openbaar Ministerie.

De raadkamer volgt daarmee de vraag van het parket. Dat wilde na 2,5 jaar onderzoek achttien leden van de vroegere studentenclub vervolgen voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, onterende behandeling en schuldig verzuim. Daarvoor worden alle leden die aanwezig waren op de studentendoop eind 2018 doorverwezen naar de rechtbank.

• Interview | ‘Ik wil de Reuzegommers niet haten. Ik heb zelfs medelijden met hen’

Concreet wil dat zeggen dat de achttien Reuzegommers - elk op één of andere manier betrokken bij Sanda’s dood - vanaf nu ook officieel in beschuldiging zijn gesteld. Vraag is nog of er beroep zal worden aangetekend tegen die beslissing. Eind augustus weten we meer.

Voor de nabestaanden van Dia is de doorverwijzing alvast een cruciale horde in hun zoektocht naar gerechtigheid. Ze zakten na enkele eerdere teleurstellingen niet fysiek af naar Hasselt maar lieten weten opgelucht te zijn met de beslissing. Het openbaar proces volgt allicht in het voorjaar van 2022.