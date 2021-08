Op 4 augustus was het een jaar geleden dat er in de haven van Beiroet een enorme explosie plaatsvond. Vandaag proberen de Libanezen nog steeds hun leven te heropbouwen, maar de pandemie, financiële crisis en brandstof- en voedseltekorten maakt het hen bijzonder moeilijk. Duizenden van hen kwamen op straat om tegen hun nalatige regering te betogen. Kijk mee in bovenstaande video.