Podcasttips | Waarom is alcoholvrij bier toch zo populair?

Collega Niels De Keukelaere van de podcastredactie is normaal gezien een wijn- en cocktaildrinker, maar hoorde zóveel goeds over de nieuwste generatie alcoholvrije bieren dat hij het niet kon laten om er een podcast over te maken. ‘Eerlijk gezegd moest ik er vroeger niets van weten: te zoet en te vlak’, lacht hij. ‘Maar na de zoveelste virgin mojito wilde ik wel eens testen of er tegenwoordig geen goeie alcoholvrije bieren bestaan. In mijn vriendenkring hoorde ik er steeds meer over. De meesten van ons zijn rond de dertig: je wilt niet elke ochtend een kater hebben, nietwaar? En wat bleek? Ons land is op dat vlak enorm geëvolueerd.’

1. Decoder Ring, verrassende mysteries over banale onderwerpen

De populariteit van alcoholvrij bier bewijst dat maatschappelijke trends beïnvloeden wat we in ons lichaam gieten. Onze enige zekerheid is dat het enorm belangrijk is om minstens anderhalve liter water per dag te drinken. Toch? Een aflevering van Decoder Ring doet dit geloof wankelen. Nog niet zo lang geleden kon hydratatie ons namelijk geen moer schelen. In ‘The invention of hydration’ onderzoekt Willa Paskin hoe een flesje water van een luxe item naar noodzakelijkheid ging, een ommekeer die bitter weinig wetenschappelijk onderbouwd blijkt.

Dit is Decoder Ring ten voeten uit. De podcast van Slate Magazine kraakt culturele mysteries. Banale onderwerpen zoals de segway of de lachband zijn het startpunt van een speurtocht vol verrassende wendingen. Zo kan een aflevering over de internetterm ‘Karen’ uitmonden in codes die tot slaaf gemaakten in de VS gebruikten.

2. De Stemmen, een opera-docu die niet over opera gaat

Met een achtergrond in theaterwetenschappen is Katharina Smets een poëtische stem in het Vlaamse podcast landschap. In samenwerking met Operaballet Vlaanderen zoekt ze in De Stemmen de grenzen op tussen documentaire, literatuur en theater. Per aflevering worden persoonlijke verhalen gebundeld onder een tijdloos thema. Onder het motto ‘in ieders leven schuilt een opera’ zijn deze mensen niet per se afkomstig uit de opera en ballet wereld. Zo neemt ze ons mee naar het pointe kot en de repetitieruimte, maar gaat ze ook langs bij enkele vissers.

Naast haar werk als radio- en podcastmaker deed Smets de voorbije jaren onderzoek naar ‘de auditieve verbeelding’ van de luisteraar, en dit merk je. Door te spelen met verschillende interviewtechnieken, opname stijlen en voice-over krijgt elke aflevering een heel eigen stempel. Sound designer Maarten Buyl componeerde ook voor elke interviewee een bijpassende soundtrack. De Stemmen is dus geen podcast over opera, maar eerder een opera zelf.

3. Floodlines, wat kunnen we leren van orkaan Katrina?

In onze ontmoeting met de verwoestende kracht van water, bleek België onvoorbereid. ‘De schaal van deze ramp is enorm. Zoiets zagen we nooit eerder in ons land’, verdedigt Philippe Vandekerckhove van het Rode Kruis-Vlaanderen zich in De Standaard. In New Orleans daarentegen passeert elk decennium een grote storm. Toch bleken ook zij niet opgewassen tegen het almachtige water wanneer in 2005 orkaan Katrina de dijken omver blies.

Wat kunnen we leren van een van de grootste natuurlijke rampen van de voorbije 20 jaar? Aan de hand van getuigenissen reconstrueert The Guardian de tragedie die orkaan Katrina teweegbracht. De focus ligt niet op de ramp zelf, maar de nasleep. Pijnlijk herkenbaar is de non-reactie van de overheid. De mensen die zelf het heft in handen nemen, zoals de verpleger die een kliniek opende voor slachtoffers met PTSD, doen dan weer hartverwarmend denken aan de overweldigende solidariteit van de voorbije weken.

Hoewel de verhalen dubbel zo hard binnenkomen momenteel, kan Floodlines wel de nodige reflectie bieden. En misschien voorbereiden voor wat er nog komen komt.

