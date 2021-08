Red Lions olympisch kampioen hockey na spannende shoot-outs

De Belgische hockeyploeg wint goud. De Red Lions wonnen de finale na bloedstollende shoot-outs. Florent Van Aubel bracht de Belgen vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar de Australiërs scoorden in het laatste kwart de gelijkmaker. De Belgen waren uiteindelijk de beste in de shoot-outs met 3-2.

Geen Tom Boon in de selectie van zestien spelers voor de olympische finale. Hij viel samen met Augustin Meurmans af, waardoor Thomas Briels opnieuw op speelminuten mocht hopen. Boon sukkelde in aanloop naar het toernooi met een kuitblessure.

De Lions gingen relatief goed van start en hadden het meeste balbezit in de eerste periode. Veel kansen leverde dat echter niet op, op pogingen van Dockier en Kina na. Het waren vooral de Australiërs die voor dreiging zorgden. Ze drukten België achteruit in de eigen cirkel en de Lions raakten de bal net iets te snel kwijt. Maar doelman Vanasch was telkens bij de pinken.

Bij het begin van de tweede periode kregen de Lions hun eerste grote kans. Charlier kon infiltreren in de cirkel, maar zijn poging was te centraal en werd gered. De Lions trokken hun niveau aardig op en dat leverde een tweede uitstekende kans op. Kina vond de ruimte en knalde heerlijk op doel. Alleen had Andrew Charter een al even goeie redding in huis. Met de stick ranselde hij de bal uit de bovenhoek. De Belgen waren even niet te stuiten en dwongen met nog dik vijf minuten op de klok twee strafcorners af, maar specialist Hendrickx kon niet scoren.

Australië zag af en kwam nauwelijks aan de cirkel van de Belgen, maar haalde de rust met 0-0.

Foto: BELGA

Goal en zenuwen

Vroeg in de tweede helft kregen de Lions wat ze verdienden, een doelpunt. Na een snelle actie van Boccard en een goed tikje van De Kerpel omspeelde Van Aubel op een knappe manier, met een opwippertje, de Australische doelman. Voorsprong België: 1-0!

Nummer één van de wereld Australië was even van de kaart, maar kwam met nog zes minuten op de klok gevaarlijk opzetten. De Lions kwamen goed weg toen een Australische poging via een redding van Vanasch op de paal strandde. Wat later moest onze nationale nummer één een straffe redding uit zijn mouw schudden bij een strafcorner. Tot zijn eigen grote jolijt.

Nog één periode en het goud was binnen, maar de Australiërs scoorden vrij snel de gelijkmaker. De Lions kregen de bal achterin niet goed weg en werd uiteindelijk in doel gewerkt door Wickham: 1-1. De Belgen gingen meteen op zoek naar een tweede treffer en kregen een derde strafcorner. Hendrickx besloot echter ver naast doel.

In het slot werden de Belgen zenuwachtig. Van Doren gaf de bal zomaar weg, maar zijn fout werd niet afgestraft omdat Vanasch een Australische poging onschadelijk maakte. De ploeg van Down Under ging vol voor winst en de Lions kwamen er nauwelijks nog aan te pas. Maar de Australiërs konden niet meer scoren en dus werd er om de olympische titel gestreden in een shoot-out.

Shoot-out

Vanasch begon met een uitstekende redding tegen Glover, voordeel Lions. Van Aubel scoorde dan met een knappe draai. Daarna scoorde Australië wel, maar dat deed ook Desloover. Vanasch kon de Australische gelijkmaker echter niet voorkomen, waarna Denayer volledig de mist in ging. Maar de Lions kwamen opnieuw op voorsprong dankzij een save van Vanasch.

Hendrickx zette de Lions dan op een 3-2-voorsprong waarna Vanasch de Belgen het goud bezorgde. Althans, in twee keer. Eerst moest de vijfde Australische bal nog hernomen worden op aangeven van de VAR, die wel héél lang deed over de beslissing. Maar onze nationale nummer één maalde er niet om en pakte opnieuw uit met een save. Olympische titel binnen!

Foto: BELGA