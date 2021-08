Couleur Café-alternatief Gate ontvangt tot 1.500 mensen met Covid Safe Ticket

De eerste editie van Gate, het alternatief voor Couleur Café, krijgt helemaal vorm. JeanJass en MadMadMad vervolledigen de affiche. Dat kondigt de organisatie donderdag aan. Op de CityGate-site in Anderlecht kunnen dagelijks iets meer dan 1.500 personen met een Covid Safe Ticket aanwezig zijn.

Het twee weekends durende Gate festival dat doorgaat van 26 tot 29 augustus en 2 tot 5 september was voor haar tweede vrijdag nog op zoek naar de juiste namen. Die heeft het nu gevonden. JeanJass komt zonder partner in crime Caballero naar Gate voor een soloset en het Britse trio van MadMadMad zorgt voor een feest vol elektronica en jazz. Maar er is ook Brussels talent, want het dj-collectief Brikabrak is ook van de partij. De volledige tijdschema staat nu online.

De organisatoren van Couleur Café geven mee dat ze dankzij het Covid Safe Ticket iets meer dan 1.500 personen per dag kunnen ontvangen. De aanwezigen zullen kunnen feesten zonder mondmaskers en zonder afstand te houden, want iedereen op het terrein zal “negatief” zijn.

Een dagticket voor Gate kost 18 euro en voor een weekendticket betaal je 45 euro, beide zonder reservatiekosten. Op zondag is het festival telkens gratis.