Officieel gescheiden Bill Gates betreurt band met Jeffrey Epstein

De scheiding van Bill en Melinda Gates voltrok zich begin deze week. Amerikaanse media puzzelden samen dat Bill Gates’ band met de overleden financieel manager Jeffrey Epstein aan de basis van de breuk zou liggen. Gates ontkende dat, maar stelt nu dat het ‘een enorme fout was om tijd met hem door te brengen’.

Bill Gates is sinds maandag officieel gescheiden van Melinda French Gates. Amerikaanse media waaronder The Washington Post verzamelden aanwijzingen dat die scheiding er zonder het contact tussen Bill Gates en Jeffrey Epstein misschien nooit was gekomen.

• Epstein blijkt de bom onder huwelijk Melinda en Bill Gates

‘Ik had geen vriendschappelijke, noch zakelijke relatie met Mr. Epstein’, luidde de officiële reactie van Bill Gates nadat hij met de veroordeelde zedendelinquent in verband was gebracht, kort na Epsteins zelfmoord in de cel nu twee jaar geleden. De vele gedocumenteerde ontmoetingen tussen de twee, die van 2011 tot 2013 erg frequent waren, spraken dat statement echter tegen.

Bill Gates (tweede van rechts) met ander prominent gezelschap op bezoek bij Jeffrey Epstein (midden) in Manhattan. Foto: NYT

Gates verklaarde gisteren aan CNN dat hij enkel omging met Epstein zodat die laatste aanzienlijke fondsen zou werven voor de Bill and Melinda Gates Foundation. ‘Weet je, ik heb meerdere keren met hem gedineerd, in de hoop dat wat hij me vertelde over de miljarden steun die hij bij kennissen zou verzamelen voor wereldgezondheidsprojecten echt zou blijken. Toen het er niet naar uitzag dat hij dat zou doen, kwam de band tussen ons tot een einde’, aldus Gates. ‘Het was een enorme vergissing om tijd met hem door te brengen en hem zo geloofwaardigheid te schenken.’

• De scheiding van 200 miljard

In 2013 ontmoette ook Melinda French Gates Epstein. Zij was gedegouteerd door de man, die toen al een veroordeling voor betaalde seks met een minderjarige op zak had. Een voorval dat hij consequent wegzette als niet erger dan het stelen ‘van een bagel’. French Gates bezwoer haar echtgenoot daarop het contact met hem te verbreken.

Toen Epstein in 2019 in de cel belandde voor onder meer mensensmokkel en pedofilie, bleek dat ook Gates aanwezig was geweest in een buitenverblijf van Epstein waar die geregeld feestjes met minderjarige prostituees organiseerde. In het najaar van 2019 zou French Gates begonnen zijn met de voorbereidingen van de scheiding.

• Met de liefde hoeft de liefdadigheid niet te verdwijnen

Voor de buitenwereld scheidden de twee in goede verstandhouding. Ze zijn ook van plan om samen de machtige Gates Foundation te blijven leiden. Sinds Gates afstand deed van zijn bestuurszitje bij Microsoft - of moest opstappen vanwege een ongepaste relatie met een medewerkster - besteedde hij veel tijd aan de liefdadigheidsorganisatie.

Moest de komende twee jaar blijken dat het ex-koppel er niet in slaagt de Foundation in harmonie te blijven leiden, dan zal Gates zijn ex-vrouw uitkopen met zijn eigen kapitaal. Zo zou ze zelf met een nieuw liefdadigheidsinitiatief kunnen beginnen. Hij hoopt evenwel dat ze zal blijven: ‘Dat zou het beste zijn voor de Foundation. Melinda heeft ongelooflijke sterktes die de Foundation gewoon beter maken’, besloot hij.