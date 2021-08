Turkse influencer vervolgd wegens foto in Sexmuseum in Amsterdam

Een foto met seksspeeltjes gemaakt in het Amsterdamse Sexmuseum levert de Turkse influencer Merve Taskin (23) mogelijk een celstraf op. Binnenkort moet ze voor een Turkse rechtbank verschijnen.

De 23-jarige Merve Taskin plaatste de foto begin vorig jaar op Instagram. De bewuste foto is intussen offline gehaald, maar het zou gaan over een reeks foto’s in het Sexmuseum in Amsterdam die ze met haar vriendinnen begin vorig jaar had bezocht.

Een paar maanden na haar bezoek zou Taskin al opgepakt zijn geweest in Istanbul voor een verhoor. ‘Ik heb toen een verklaring afgelegd bij de politie. Ik dacht dat het voorbij was, maar maanden later ben ik weer opgepakt. Dit was tijdens mijn zomervakantie in Çanakkale, toen ik een hotel zat. Ik heb toen een nacht vastgezeten en ik heb toen de aanklager uitleg gegeven over de posts. Hij zei toen dat ik vrij was.’ Dat heeft Taskin gezegd aan Het Parool.

Deze week zou de influencer te horen hebben gekregen dat ze op 26 oktober voor de rechtbank moet verschijnen wegens het schenden van wetsartikel 226. Daarin staat dat het ‘promoten van onzedelijk materiaal’ niet mag en staat een celstraf op van zes maanden tot twee jaar.