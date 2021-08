Aboubakarov ontsnapte uit Gentse gevangenis via heftruck

Mouslim Aboubakarov kroop woensdag op een heftruck binnen de muren van de Gentse gevangenis aan de Nieuwewandeling en kon zo via muren of dak vluchten. Hij zat een straf van minstens tien jaar uit voor onder meer gijzeling met foltering.

Mouslim Aboubakarov werkte in de gevangenis en kon zo tot in de buurt van de poort geraken. Door middel van een heftruck, die binnen de gevangenis aanwezig was, kon de gevangene over de muur klauteren of zo via een dak wegvluchten. Mogelijk werd de gedetineerde gisteren op het dak van de gevangenis gezien, maar dat kon het parket niet bevestigen.

De Rus zit al sinds 2012 in de gevangenis en moest een celstraf van tien tot vijftien jaar uitzitten voor verschillende diefstallen met geweld, wapenbezit en gijzeling met foltering. Dat melden verschillende bronnen binnen de gevangenis.

Ondanks een intense speuractie van de politie kon de ontsnapte gevangene gisteravond nog niet worden opgepakt. Het is voorlopig ook niet duidelijk of de man hulp kreeg van buitenaf. Het parket verspreidde gisteren een opsporingsbericht.

‘Op woensdag 4 augustus omstreeks 10.45 uur kon de 40-jarige Mouslim Aboubakarov ontsnappen uit de gevangenis van Gent. Sindsdien is hij op de vlucht. Mouslim Aboubakarov is ongeveer 1m80 lang en atletisch gebouwd. Hij heeft kort geschoren haar en een middellange donkere baard. Mogelijk heeft hij niet zijn bril bij zich. Hij spreekt vlot Nederlands. Op het ogenblik van zijn ontsnapping droeg hij een zwarte T-shirt, een lichtgrijze broek en zwarte schoenen.’

Sinds 11 uur was er in de omgeving van de Nieuwewandeling een grootschalige zoektocht bezig. Rond de middag werd duidelijk dat het effectief om een ontsnapping ging. ‘Er gebeurde een sweeping van de gevangenis en de buurt rondom de gevangenis werd ruime tijd afgezet’, bevestigt de parketwoordvoerster. Er werden speurhonden en een helikopter ingezet. In het belang van het onderzoek wil het parket geen verdere info gegeven.

Wie Mouslim Aboubakarov gezien of weet waar hij is, kan contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800 30 30 0. Tips kunnen ook gestuurd worden naar opsporingen@police.belgium.eu.