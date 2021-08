Hoeveel seconden mag Thiam verliezen voor goud? Kan Vidts nog naar brons?

Nafi Thiam kan de eerste Belg worden die twee keer na elkaar olympisch kampioen wordt. Daarvoor moet onze landgenote wel de 800 meter overleven, het slotnummer van de zevenkamp.

Iets na 14u30 weten we of Nafi Thiam zichzelf opvolgt als olympisch kampioene. Na een voorlopig puike tweede dag is ze opgerukt van de derde naar de eerste plaats in het algemene klassement. Noor Vidts zakte ondanks alweer enkele goeie prestaties van drie naar vijf.

De stand:

1. Nafi Thiam (Bel) - 5912

2. Anouk Vetter (Ned) - 5848

3. Kendell Williams (VS) - 5642

4. Emma Oosterwegel (Ned) - 5641

5. Noor Vidts (Bel) - 5592

Alles wordt beslist op het traditionele slotnummer, de 800 meter. Die wordt gelopen in twee reeksen, waarbij het logischerwijze vooral uitkijken is naar reeks twee. Met alle toppers.

• Nafi Thiam opnieuw aan de leiding, uitmuntende Vidts vijfde

4.4 seconden

De sleutelvraag: wanneer pakt Thiam haar tweede gouden medaille? Wel, ze mag 4.4 seconden verliezen op Vetter. Als ze 4.5 seconden verliest, krijgen we een gelijke stand. Als Thiam meer verliest, zakt ze naar de tweede plaats. De besttijd van Thiam (2:15.24) is sneller dan die van de Nederlandse (2:17.71). Negen keer liepen ze tegen elkaar. Zes keer liep Thiam een betere tijd. In 2015 was Vetter eens 3.02 seconden sneller dan Thiam.

Als onze landgenote haar persoonlijk record evenaart op de snelle baan in Tokio, dan eindigt ze op een totaal van 6801 punten. Negen minder dan tijdens de Spelen in Rio en haar zesde beste resultaat ooit op de zevenkamp. Haar PR is 7013, uit 2017 in Götzis.

Ook brons?

En wat met Vidts? De 25-jarige Belgische noteerde al vier persoonlijke records op deze Olympische Spelen. Ze heeft momenteel 50 punten achterstand op het brons. Op de 800 meter moet ze daarom 3.5 seconden beter doen dan de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Oosterwegel, die nek aan nek staan in het klassement.

Niet onmogelijk, als je weet dat de besttijd van Vidts 2:09.34 bedraagt. Die van Oosterwegel (2:12.68) en Williams (2:15.31) zijn een stuk trager. Als ze alle drie hun persoonlijk record lopen, dan pakt onze landgenote de bronzen medaille mee naar huis.